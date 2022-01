کیا مریم نواز نے واقعی بیٹے جنید صفدر کو شادی پر کروڑوں کی گاڑی تحفے میں دی ؟ سوشل میڈیا پر چلنے والی خبروں کی حقیقت سامنے آ گئی 

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان مسلم لیگ ن کی نائب صدر اور نوازشریف کی صاحبزادی مریم نواز نے شادی کے موقع پر بیٹے کو مہنگی گاڑی تحفہ میں دینے کی افواہوں کی تردید کرتے ہوئے ٹویٹر پر پیغام جاری کر دیاہے ۔

تفصیلات کے مطابق سوشل میڈیا پر خبریں گردش کررہی تھیں کہ مریم نواز نے اپنے بیٹے جنید صفدر کو شادی پر انتہائی مہنگی گاڑی کا تحفہ دیا ہے۔ کئی سوشل میڈیا پیجز نے دعویٰ کیا تھا کہ مریم نواز نے جنید کو مرسڈیز جی 64 اے ایم جی گاڑی کا تحفہ دیا ہے جس کی قیمت 140 ملین ہے جو تقریباً 14 کروڑ پاکستانی روپے بنتی ہے۔

مختلف سوشل میڈیا پیجز پر یہ بھی کہا گیا کہ مریم نواز کی جانب سے جنید صفدر کو دی جانے والی اب تک کی پنجاب میں رجسٹر ہونے والی سب سے مہنگی گاڑی ہے۔اس کےعلاوہ گاڑی کا 5.3 ملین روپے (پاکستانی 53 لاکھ روپے) کا ٹیکس ادا کیا گیا جو کسی گاڑی کا اب تک کا سب سے زیادہ ادا کیا گیا ٹیکس ہے۔

تاہم مریم نواز نے ان تمام خبروں کی تردید کی ہے۔ مسلم لیگ ن کی نائب صدر نے یہ خبر شیئر کرنے والے سوشل میڈیا پیجز کے اسکرین شاٹس ٹوئٹر پر شیئر کراتے ہوئے لکھا ’’یہ کھلا جھوٹ پورے سوشل میڈیا پر چھایا ہوا ہے۔ یہ مایوس کن ہے کہ کس طرح معروف اکاؤنٹس بغیر تصدیق کے جعلی خبروں کو پھیلاتے ہیں‘‘۔

This blatant lie is all over social media. It is disappointing how reputed accounts propagate fake news without verification. pic.twitter.com/C6hYnelhGJ