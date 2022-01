تاریخ کا سب سے بڑا دھوکہ ؟ گرل فرینڈ کی ماں کو گردہ عطیہ کرنے والے شخص کو چھوڑ کر لڑکی نے کسی اور سے شادی کرلی

میکسیکو سٹی (ویب ڈیسک) میکسکو کی ریاست باجا کیلیفورنیا میں اوزیل مارٹینز نامی شخص نے اپنی گرل فرینڈ کی ماں کی جان بچانے کیلئے اپنا گردہ عطیہ کیا مگر اس کی بدقسمتی نکلی کہ لڑکی نے ایک ماہ بعد ہی اسے چھوڑ کر کسی اور سےشادی کرلی۔

غیر ملکی رپورٹس کے مطابق اوزیل جو پیشے سے ایک استاد ہے ، اس نے ٹک ٹاک پر ایک ویڈیو میں کہا کہ اس نے اپنی گرل فرینڈ کی ماں کی جان بچانے کے لیے اپنا گردہ عطیہ کیا تاہم آپریشن کے ایک ماہ بعد گرل فرینڈ نے اسے چھوڑ کر کسی اور سے شادی کر لی۔

اوزیل مارٹینز کی اسی ویڈیو کو اب تک ڈیڑھ کروڑ سے زیادہ بار دیکھا جا چکا ہے اور صارفین ویڈیو کے کمنٹس سیکشن میں اس سے ہمدردی کا اظہار بھی کررہے ہیں۔

