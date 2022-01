ویکسین لگوانے سے بچنے کیلئے بھارتی شہری درخت پرچڑھ گیا، لیکن نیچے اترتے ہی کیا سلوک کیا گیا؟ ہنسی نہ رکے

نئی دہلی(مانیٹرنگ ڈیسک) کورونا ویکسین کے متعلق دنیا میں کئی طرح کی گمراہ کن افواہیں پھیلی ہوئی ہیں جن کی وجہ سے کچھ لوگ اسے لگوانے سے کتراتے ہیں۔لوگوں میں ویکسین کا خوف کچھ اس قدر ہے کہ گزشتہ دنوں بھارت میں ایک آدمی نے ویکسین سے بچنے کے لیے عملے پر حملہ کر دیا تو دوسرا بھاگ کر درخت پر چڑھ گیا۔ گلف نیوز کے مطابق یہ مضحکہ خیز واقعات بھارتی ریاست اترپردیش میں پیش آئے ہیں۔

منظرعام پر آنے والی ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دریا میں موجود ایک کشتی میں سوار لوگوں کو ویکسین لگانے والا عملہ ویکسین لگوانے کے لیے کہہ رہا ہوتا ہے تاہم ایک آدمی ویکسین لگوانے سے انکار کر دیتا ہے اور عملے پر حملہ آور ہو جاتا ہے۔ وہ عملے ایک فرد کو گھسیٹ کر دریا میں لیجانے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم مجھے ویکسی لگاﺅ گے تو میں تمہیں بھی دریا میں ڈبو دوں گا۔

#WATCH Boatman refuses to take vaccine, mishandles a health care worker

He was apprehensive initially but was convinced eventually to take vaccine. In another instance,a man climbed tree but took the vaccine eventually: Atul Dubey,Block Dev Officer,Reoti

(Source: Viral video) pic.twitter.com/fVk5BGbP46