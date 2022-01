پی ایس ایل سیون ، لاہور قلندر کی نئی کٹ لانچ کردی گئی

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان سپر لیگ(پی ایس ایل ) سیون کے لیے لاہور قلندرز کی ٹیم نئی کٹ لانچ کردی گئی۔

لاہور قلندر کی ٹیم نے اس سیزن کے لیے دو کٹس لانچ کی ہیں،لاہور میں ہونے والے میچز میں ٹیم روایتی سبز رنگ کی کٹ پہنے گی ،تاہم کراچی میں ہونے والے میچز کے دوران ٹیم سرخ رنگ کی کٹ پہنے گی۔

واضح رہے کہ پی ایس ایل سیون کا آغاز 27 جنوری سے کراچی میں ہوگا۔

I'm honored to launch the @LahoreQalandars kit for this season. My team is preparing well and we will make it exciting, just wait and watch.#PSL7 #MainHoonQalandar #DilSe#LevelHai pic.twitter.com/BSl6BP8tYf