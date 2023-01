فاسٹ بولر وہاب ریاض نے اہم اعزاز اپنے نام کرلیا

ڈھاکہ (ویب ڈیسک) پاکستان کے لیفٹ آرم فاسٹ بولر وہاب ریاض نے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں ایک اہم اعزاز اپنے نام کرلیا ہے۔

نجی ٹی وی جیو نیوز کے مطابق وہاب ریاض ان دنوں بنگلادیش پریمیئر لیگ میں کھلنا ٹائیگرز کی جانب سے ایکشن میں ہیں اور آج انہوں نے چٹوگرام چیلنجرز کیخلاف میچ میں 4 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ان چار وکٹوں کے ساتھ ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں ان کے وکٹوں کی تعداد 401 ہوگئی ہے اور وہ یہ سنگ میل عبور کرنے والے پاکستان کے پہلے بولر بن گئے ہیں۔

Wahab Riaz becomes the first Pakistan player to 400 T20 wickets ????????

He is the sixth bowler and the second pacer after Dwaye Bravo to achieve this feat pic.twitter.com/lQgQiAi7RV