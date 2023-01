ایک اور کرکٹر رشتہ ازدواج میں منسلک ، دلہن کے ہمراہ فوٹو شوٹ وائرل

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن)قومی ٹیم کے بیٹر شان مسعود رشتہ ازدواج میں منسلک ہوگئے ہیں اور ان کا دلہن "نیشے "کے ہمراہ فوٹو شوٹ سوشل میڈیا پر وائرل ہورہا ہے۔

تفصیلات کے مطابق فوٹو گرافرز کی جانب سے شان کے نکاح کی تقریب کی شیئر کردہ تصاویر میں دیکھا جاسکتا ہے کہ دلہن اور دلہے دونوں نے پیسٹل رنگ کے جوڑے کا انتخاب کیا ہے، شان مسعود کی شادی کی تقریبات کا آغاز گزشتہ شب نکاح سے ہوا، اسی تقریب میں شان اور نیشے کے درمیان انگوٹھیوں کا تبادلہ بھی ہوا جس کی ویڈیو سامنے آئی، اس سے قبل شان اور نیشے کے نکاح کا ڈیجیٹل کارڈ بھی سامنے آیا تھا جس پر کرکٹر کے نکاح کی تاریخ درج ہے۔

آج 21 جنوری کو شان مسعود کی بارات ہے جب کہ 33 سالہ شان کے ولیمے کا کارڈ بھی سامنے آچکا ہے جس کے مطابق ان کا ولیمہ 27 جنوری بروز جمعے کو کراچی میں ہوگا جس میں متعدد کرکٹرز سمیت معروف شخصیات کو مدعو کیا گیا ہے۔

