کر کٹ کی تاریخ کا انوکھا واقعہ، روہت شرماٹاس جیت کر فیصلہ کرنا بھول گئے

ممبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن)بھارتی کرکٹ ٹیم کے کپتان روہت شرما نیوزی لینڈ کے خلاف دوسرے ون ڈے میچ میں ٹاس جیت کر فیصلہ کرنا بھول گئے کہ انہیں پہلے کیا کرنا ہے۔

دوسرے ون ڈے میچ میں ٹاس کے موقع پر بھارتی کپتان نے کوائن اچھالا جس کے بعد نیوزی لینڈ کے کپتان ٹام لیتھم نے ’ہیڈز‘ کا انتخاب کیا تاہم ٹاس روہت شرما نے جیتا۔اس موقع پر کچھ دیر تک روہت شرما سر بھی کھجاتے رہے اور فیصلہ نہ کرسکے، یہ سب دیکھ کر نیوزی لینڈ کے کپتان بھی اپنی ہنسی نہ روک سکے۔

کچھ دیر بعد روہت شرما فیصلہ کرنے میں کامیاب ہوگئے اور انہوں نے پہلے فیلڈنگ کرنے کو ترجیح دی۔اس موقع پر روہت شرما نے کہا کہ میں بھول گیا تھا کہ ہمیں پہلے کیا کرنا ہے، ٹاس سے پہلے ٹیم کے کھلاڑیوں کے ساتھ بہت زیادہ مشاورت ہوئی تھی۔

Rohit Sharma forgets the team's decision after winning the toss. ???? pic.twitter.com/FsAOyXnQZI