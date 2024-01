حیرتوں کی تازہ منزل کا اشارہ (6) حیرتوں کی تازہ منزل کا اشارہ (6)

ایم آر ڈی کے جلسہ سے جامعہ کراچی لوٹے تو گورڈن کالج کے ایک لڑکے نے آ کر بتایا کہ سر، طاہر اکرام کو سخت بخار ہو گیا ہے۔ ”بخار ؟ شام تک تو ٹھیک تھے۔“ ”ہاکس بے سے واپس آ کر کہِیں کھانا کھانے گئے تھے۔ پتا نہیں کیا کھا لیا؟“ میرے مولا، یہ تو بڑی گڑبڑ ہو گئی۔ میڈیسن وہ شعبہ ہے جس کی مجھے کچھ سمجھ نہیں۔ یہ علم البتہ تھا کہ چند ماہ پہلے اسلام آباد میں طاہر کو گردن توڑ بخار ہوا جس کے سبب کالج سے دو ڈھائی ہفتے غیرحاضر رہے۔ اِس وقت کہاں لے کر جائیں؟ کراچی کے جغرافیہ سے بھی زیادہ واقفیت نہ تھی ۔ ہاسٹل کے ملازم نے بتایا کہ یونیورسٹی روڈ سے حسن اسکوئیر جا کر دائیں مُڑیں تو ایک کلینک رات گئے تک کھُلا رہتا ہے۔ طاہر کو اٹھایا اور ٹیکسی میں ڈال کر ڈاکٹر کے پاس پہنچ گئے۔

ڈاکٹر صاحب نے ، جو تجربہ کار جنرل پریکٹشنر تھے، اسٹیتھو سکوپ سے لمبے لمبے سانس والا معائنہ کیا ۔ مَیں نے بھی مریض کی کچھ میڈیکل ہسٹری پیش کر دی۔ یوں بھی یہ چالیس سال پہلے کی بات ہے جب تین مسلسل چھینکیں آنے پر لوگ ای این ٹی اسپیشلسٹ کی طرف دوڑ نہیں لگا دیتے تھے۔ مفصل تشخیص یاد نہیں، لیکن کیپسول، گولیاں اور شربت، تین دوائیں ملی تھیں۔ ساتھ یہ ہدایت کہ پِیر تک افاقہ نہ ہو تو دوبارہ آئیے۔ دوائیں لے کر ٹیکسی میں بیٹھے تو سوچا کہ ہفتہ کا دن تو شروع ہو چکا ، اتوار کی صبح راولپنڈی کے لیے واپسی ہے، وہ بھی چھتیس گھنٹے والی پیسنجر ٹرین پر۔ کیا کِیا جائے؟ یونیورسٹی پہنچ کر پروفیسر اسد علی سے مشورہ کیا تو کہنے لگے کہ فی الحال طاہر کے سفر کرنے میں رِسک ہے۔آپ اُس کے ساتھ رُک جائیں، باقی لوگ پروگرام کے مطابق روانہ ہو جائیں گے۔

یہ ایک حقیقت پسندانہ اور قابلِ عمل فیصلہ تھا۔ پھر بھی الگ الگ فِکری زاویوں کو بنیاد بناﺅں تو مجھے انسانوں کی زمرہ بندی کئی رنگا رنگ رویوں کو جنم دیتی محسوس ہوتی ہے۔ صاحبِ علم لوگ، نیک پاک لوگ، لالچی کاروباری اشخاص، عملی زندگی کے دھڑے باز یا دوستوں کی خاطر بِلا سوچے آتشِ نمرود میں کود پڑنے والے عشاق۔ خود مَیں قانونی ساخت کا آدمی ہوں اور میری انسان دوستی شعور کی دھیمی آنچ پر پکنے والا ایک نیم گرم سا جذبہ ہے جس میں شدت کا اُبال شاید ہی کبھی آیا ہو۔ طاہر کی حالت ایسی تھی کہ لاہور تک کی ریلوے مسافت میں طبی ایمرجنسی کی صورت میں مسئلہ حل ہوتا دکھائی نہیں دیتا تھا ۔ سو، مَیں اور طاہر رُک گئے۔

یومیہ ڈائری لکھنے کی عادت مَیں نے لندن میں صحافی ہمراز احسن کے ایما پر جنوری 1987 ءمیں پہنچ کر اپنائی۔ بصورتِ دیگر اِس سے چار سال پہلے کراچی میں چند روزہ اضافی قیام کی دلچسپیاں زیادہ گہرائی میں اُتر کر بیان کر دیتا۔ جیسے باقی طلبہ جونہی پنڈی روانہ ہوئے، طاہر اکرام کی طبیعت سنبھلنے لگی۔ معالج سے دوبارہ مِلے تو وہ شفایابی سے مطمئن تھے، اگرچہ از رہِ احتیاط اُنہوں نے مزید دو روز دوا کھانے کی ہدایت کر دی۔ ہم نے دو روز کو چار دن جانا۔ پروگرام بنا کہ اختتامِ ہفتہ اُس تیز رفتار ٹرین سے سفر کیا جائے جو صبح چھ بجے کراچی کینٹ سے روانہ ہو کر اُسی رات دس ساڑھے دس لاہور پہنچا دیتی ہے، اگلے دن پنڈی چلے جائیں گے۔

جامعہ کراچی میں گزرے اضافی دنوں کی تعداد اب حافظے میں نہیں۔ ہاں، اتنا ہے کہ گورڈن کالج کا قافلہ کُوچ کر جانے پر طاہر اکرام اپنا فرشی بستر ڈور میٹری سے اُٹھا کر پروفیس اسد علی کے خالی کردہ کمرے میں آ گئے تھے۔یہ ہوا تیمارداری کا پروٹوکول، لیکن یونیورسٹی کے اندر اور باہر کراچی کے جنوری کی بہاریں مریضانہ نوعیت کی نہیں تھیں۔ فلاسفی ڈپارٹمنٹ میں دن کا آغاز ڈاکٹر حسن ظفرعارف کی میزبانی میں کافی کی سبِیل سے ہوتا اور رات ہوٹل شیرٹن میں اُنہی کے ہمراہ چائے کی الوداعی پیالی میں اُترا کرتی۔ روز ملنے والوں میں سے اُس وقت بیرونِ ملک زیر تعلیم ڈاکٹر نعمان الحق اور شعبہ کے دو پوسٹ گریجوایٹ طلبہ فہیم اور سعدیہ کے نام یاد رہ گئے ہیں مگر اِس دوران جو مشہور مشہور واقعات ہوئے وہ بھی اپنی مثال آپ تھے۔

جیسے کراچی پریس کلب کے چکر، جناح روڈ پر ثقلین امام سے قہقہوں بھری مڈبھیڑ اور ترقی پسند دانشور محمد میاں سے ملاقات جو ماضی میں حادثاتی طور پر ہفتہ بھر روزنامہ ”ڈان “کے ایڈیٹر بھی رہ چکے تھے۔ بہرحال، اُن سے انگریزی کا مکالمہ ذہن پر چپک کر رہ گیا۔ اُنہوں نے طاہر اکرام کو چھوٹتے ہی پروفیسر صاحب کہا۔ طاہر نے وضاحت کی کہ Sir, I am a college student ۔ جواب ملا But you look like a Professor، ، ۔ پھر لگاتار اِسی لقب سے مخاطب کرتے رہے۔ اِس کے بعد میری مونچھ پر تبصرہ فرمایا It looks like an apology ۔ اس ملاقات میں زوردار بحث کے لئےpolemics کا لفظ میاں صاحب ہی کی زبان سے پہلی بار سُنا جو مسخرے پن میں ہمارا تکیہ کلام بن گیا۔ اِسی طرح ٹہلتے ہوئے لیکچر کے انداز میں یہ مقولہ کہ بورژوازی سے لڑنا ہے تو بورژوا ہتھیاروں سے مسلح ہونا چاہیے ۔

اِن مثالوں سے کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا۔ بس اِن دنوں میں، جو طاہر کی صحت یابی کا بونس تھے، استادی شاگردی کے رسمی بندھن میں ذاتی دوستی کی حرارت شامل ہو گئی ۔ ویسی گرم جوشی جس کا احساس اِیٹ مور سیالکوٹ اور قیصر ہوٹل پنڈی میں اُن اساتذہ کے زیرِ اثر ہوا کرتا جو ہنسی ہنسی میں خود میری زندگی کا رُوٹ میپ طے کر گئے تھے۔ تاہم پروفیسر زمرد ملک اور نصر اللہ ملک کے برعکس آفتاب اقبال شمیم کا یہ اخلاقی سبق کڑا تھا کہ کسی طالب علم کو ایسی سرگرمی میں شامل نہ کریں جس پر وہ سوچے کہ استادوں نے مجھے غلط راستے پر ڈال دیا تھا۔ چنانچہ کراچی میں ہم دونوںنے روسی ثقافتی طائفے کا صرف ایک ہی ڈانس شو دیکھا۔ وہی جس میں ناظرین کے شور کو روکنے کے لیے ٹائی سُوٹ میں ملبوس سانولے رنگ کے ایک چیچک زدہ ڈی آئی جی نے پیچھے مُڑ کر غصے کا اظہار کیا تو آواز آئی ”چُپ کر بے کوفتے۔“ بیِچ میں ایک ففٹی سی سی موٹر سائیکل ہاتھ لگ گئی تو یہ بائیک طارق روڈ پر طاہر کے چچا انعام کے گھر سے ہوتے ہوئے ہمیں ’سی ویو‘ میں میرے دوست کرنل طارق عزیز کے یہاں لے جانے لگی۔ تکلف کا شائبہ صرف کلفٹن میں طاہر کے راوین ماموں رفیق عابد سے ملنے میں محسوس ہو ا جن کی پہلی شادی ریڈیو پاکستان اور وائس آف امریکہ کی ایک جانی پہچانی براڈکاسٹر سے تھی۔ قیامِ کراچی کی آخری شب ، جب لاہور روانگی کے لئے ڈاکٹر ظفر عارف ہمیں علی الصبح اسٹیشن پر ڈراپ کرنے کی خاطر جاگتے رہے، میرے نوعمر ہم سفر نے دو ایک ’طاہر اکرامیاں‘ بھی دکھائیں۔ جیسے یونیورسٹی میں ڈاکٹر صاحب کے پاس سرِ شام پہنچنے کی بجائے صبح ِ کاذب کے وقت ساڑھے تین بجے آئے اور اعلان کیا کہ ہاسٹل سے سامان بھی لینا ہے۔ اِس پر ظفر عارف کے منہ سے نکلا تھا ”لگتا ہے شہزادے کے کچھ ends لُوز رہ گئے ہیں۔“ (جاری ہے)