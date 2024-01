شاہین وائٹ واش سے بچ گئے، کیویز کو پانچویں ٹی 20 میچ میں شکست

کرائسٹ چرچ(ڈیلی پاکستان آن لائن)پانچ ٹی ٹوئنٹی میچز کی سیریز کے آخری میچ میں پاکستان نے نیوزی لینڈ کو42 رنز سے شکست دے دی۔

کرائسٹ چرچ میں کھیلے گئے پانچ ٹی ٹوئنٹی میچز کی سیریز کے آخری میچ میں پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے نیوزی لینڈ کو 135 رنز کا ہدف دیا جس کے تعاقب میں نیوزی لینڈ کی پوری ٹیم 17.2 اوورز میں 92 رنز پر ڈھیر ہوگئی۔

135رنز کے ہدف کے تعاقب میں نیوزی لینڈ کی بیٹنگ لائن بھی لڑکھڑا گئی، نیوزی لینڈ کی پہلی وکٹ 12 رنز پر گری جب فن ایلن 22 رنز بنا کر زمان خان کی گیند پر حسیب اللہ کو کیچ دے کر پویلین لوٹ گئے۔ریچن رویندرا صرف ایک رن بنا کر محمد نواز کی گیند پر کیچ آؤٹ ہوئے، افتخار احمد نے ٹم سیفرٹ کو ایل بی ڈبلیو کیا، ون ینگ 22 رن بنا کر محمد نواز کی گیند پر کیچ آؤٹ ہوئے جبکہ مارک چیپمین ایک سکور بنا کر رن آؤٹ ہوئے۔گیلن فلپس 26 رنز، مچل سینٹر 4 رنز، میٹ ہنری اور ایش سودھی ایک ایک رن جبکہ لوکی فرگوسن بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ ہوئے۔

Lowest T20I total successfully defended in New Zealand



Pakistan finish the T20I series on a high with a 42-run triumph in Christchurch. New Zealand claim the series 4-1.#NZvPAK | #BackTheBoysInGreen pic.twitter.com/oKlVYNjhhL