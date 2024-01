افغانستان میں تباہ ہونیوالے بھارتی طیارے میں کون کون سوار تھا؟ بڑادعویٰ سامنے آ گیا

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)افغانستان کے صوبے بدخشاں میں تباہ ہونے والے بھارتی طیارے میں کون کون سوار تھا؟ اس حوالے سے بڑا دعویٰ سامنے آ گیا۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس(ٹوئٹر)پر صحافی اور سوشل میڈیا ایکٹوسٹ عمار سولنگی نے دعویٰ کیا ہے کہ افغانستان میں حادثے کا شکار ہونے والے بھارتی طیارے میں سینئر انٹیلی جنس افسران اور ’’را‘‘ کے حکام شامل تھے،خیال کیا جارہا ہے کہ بھارتی طیارہ لینڈنگ کی کوشش میں تباہ ہوا،ان کاکہناتھا کہ یہ افغانستان میں بین الاقوامی دہشتگردوں کیساتھ ’’را‘‘ کے روابط کو بے نقاب کرتا ہے۔

A chartered plane from India carrying senior intelligence officials and RAW’s frontmen has crashed in Afghanistan under highly suspicious circumstances. Reports suggest that the plane was trying to land on a makeshift airstrip. This has the potential to expose…