افغانستان میں حادثے کا شکار ہونیوالے طیارہ کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی 

کابل(ڈیلی پاکستان آن لائن)افغانستان میں حادثے کا شکار ہونے والے طیارہ کی ویڈیو بھی سامنے ا ٓ گئی، ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ حادثے کے مقام سے دھواں بلند ہو رہا ہے اور کچھ افراد حادثے سے متعلق بات چیت کررہے ہیں۔

بھارتی صحافی پرناو پرتاپ سنگھ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے ٹوئٹ میں کہاہے کہ افغانستان کے صوبے درخشاں میں ہونے والا طیارہ انڈین نہیں بلکہ مراکشی رجسٹرڈ ڈی ایف 10چھوٹا طیارہ تھا ۔طیارے میں سوار افراد کی بحفاظت بازیابی کیلئے دعا گو ہیں۔

So the plane that crashed in Badakhshan province of #Afghanistan was not Indian, but a Moroccan registered DF10 small craft as per an official tweet by @MoCA_GoI.

Let’s still pray for the safe rescue of all on board. #planecrash #Moscowpic.twitter.com/IipRKrZavv