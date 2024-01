پاکستانی کرکٹرز کا پسندیدہ موضوع کیا؟ ثانیہ مرزا نے بتادیا

نئی دہلی (ڈیلی پاکستان آن لائن)شعیب ملک اور ثنا جاوید کی شادی کے بعد سوشل میڈیا پر شعیب ملک کی سابق اہلیہ بھارتی ٹینس اسٹار ثانیہ مرزا کی ایک پرانی ویڈیو وائرل ہورہی ہے جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان کرکٹرز کا پسندیدہ موضوع بیویوں کا مذاق اڑانا ہے۔

سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو اسٹریمنگ ویب سائٹ اردو فلکس کے شودی مرزا ملک شو کی ہے جس کی میزبانی شعیب ملک اپنی سابقہ اہلیہ ثانیہ مرزا کے ہمراہ کرتے تھے۔وائرل ویڈیو 10 ماہ قبل جاری ہونے والے پروگرام کی ہے جب دی مرزا ملک شو میں سابق کرکٹر وہاب ریاض نے اپنی اہلیہ کے ہمراہ شرکت کی تھی۔وائرل ویڈیو کی شروعات وہاب ریاض کے جملے سے ہوتی ہے جہاں وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی بے چاری لڑکیاں ہی معصوم ہوتی ہیں ہم تو بے چارے برے لوگ ہیں، لڑکوں کوئی اچھی عادت ہی نہیں ہوتی۔

Sania Mirza clears how Pakistani cricketers behave with their wives.. pic.twitter.com/NzPtfk4vTC