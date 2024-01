مُنہ پر برف کے تھپیڑے پڑتے آنکھوں میں بھی برف کی ٹھنڈک جاتی تو ڈرلگتا لیکن بچّے اپنی دھُن کے پکّے، اِس بھاگ دوڑ میں نمبر لے گئے مُنہ پر برف کے تھپیڑے پڑتے آنکھوں میں بھی برف کی ٹھنڈک جاتی تو ڈرلگتا لیکن ...

مصنف:ع۔ غ۔ جانباز

قسط:27

اب حسبِ پروگرام ہم Canberra Capital کی طرف جانے والے بائی پاس پر مُڑ گئے۔ جناب آگے پٹرول پمپ ہے۔ گاڑی میں پٹرول ڈلوائیں۔چائے، پیجئے اور واش روم سے اِستفادہ کیجئے۔ واپس جب Humus Highway پر آنا ہوا تو بائیں طرف ایک چھوٹی سی جھیل۔ یہ د یکھو لوہے کے پائپ سے بنا سٹرکچر اور Sprinkle Irrigation جاری و ساری۔ اِسی لیے دیکھی آپ نے ہریاول کی چاروں طرف علمداری۔ لو جی! اب آگیا Comma جو کہ Snow Mountain کا دارالخلافہ ہے۔ اب رہ گیا سفر 115 کلو میٹر اور آسمان پر سفید و بُھورے بادل ساکت و جامد۔ نہ گھر کے نہ گھاٹ کے۔ یہاں ایک اور آگئی "Royalla" نامی سولر فارم اور سڑک کنارے مرے پڑے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر 2کینگرو اور 2 لُومڑیاں۔ لو یہ تو لائن ہی لگ گئی۔ آٹھ دس کینگرو ہونگے سڑک پر مرے پڑے۔ وہ دیکھو بادلوں نے پہاڑیوں کو تو سیاہ جامہ ہی پہنا دیا۔ بالکل سیاہی میں نہلائی ہوئی لگتی ہیں۔ دائیں طرف Rainbow پر نظر پڑی۔ اور سامنے Scenic Straight Road پہاڑیوں کے جھرمٹ میں کہیں کہیں Ocasia اور Aero Caria کی پلانٹیشن فارمرز کے Huts کے نواح میں۔ یہ لو 2 لُومڑیاں اور جان کی بازی ہار گئیں۔

"Cooma" جو کہ Snowy Mountain ایریا کا دارلخلافہ ہے وہاں Information Centre میں گئے اور ضروری معلومات حاصل کیں۔ پتہ چلا پچھلی رات 25 سینٹی میٹر Snow Mountain میں Snow پڑی۔ اور تیز برفانی ہوائیں چلتی رہیں۔ مشورہ دیا گیا کہ سڑک کے راستے نہ جائیں بلکہ ٹرین سے سائیٹ پر پہنچیں کیونکہ سڑک ہائی سنو ونڈ کی وجہ سے غیر محفوظ ہے۔

اب یہ آگے سڑک کے دونوں اِطراف میں پھیلا Terrain تو کچھ بدلا بدلا سا لگا۔ دونوں طرف Round and Semi Round Volcanic out crops scattered on both sides.۔ سُوکھے گِرے پڑے ٹُنڈ منُڈ درخت۔ لیکن آسٹریلیا کے Draught Tolerant درخت اور جھاڑیاں، اِسی طرح سر سبز و شاداب۔ اب جا پہنچے ہم Jindabyne Lake،یہ اپنے دامن میں سمیٹے گہرا نیلا پانی۔

دُھوپ آئی گاڑی میں بیٹھے حرارت لگے۔ وہ دیکھو کینگرو بھی مچل گئے۔ چھلانگیں لگاتے بھاگ گئے۔ یہ آگیا ریلوے اسٹیشن۔ جہاں سے Cooma Information Center والوں نے ٹرین سے جانے کا مشورہ دیا تھا۔ یہ Cog-Rail Train، 1988ء میں بنائی گئی تھی۔ لیکن وہاں پتہ چلا کہ فور ویل ڈرائیو گاڑی کو سڑک کے راستے سے جانے سے بھی کوئی دقّت نہ ہوگی۔ لہٰذا ہم سڑک کے راستے چل دئیے۔ Perisher Site سے 15 کلو میٹر پہلے سے ہی تیز برفانی ہواؤں نے سواگت کیا۔ عام گاڑیاں چینز لگا کر جا سکتی تھیں۔ جو بغیر چینز کے تھیں اُنہیں روک لیا گیا تھا اور اُن کے لیے متبادل بس سروس کا انتظام تھا۔ اُس بس میں بھی چینز چڑھی ہوئی تھیں۔ ایک ٹرک سڑک پر نمک پاشی کرتا تھا کہ برف پگھلتی رہے۔

مین آفس اور ہائیر شاپ کے پاس گاڑی پارک کی۔ کرائے کیSnowy Uniforms اور بُوٹ پہنے اور چل دئیے ملحقہ پہاڑی کی طرف۔ وہاں پہاڑی سے اُوپر سے نیچے کی طرف سلائیڈز جاری رہیں۔ لیکن تند و تیز برفانی ہوائیں ایک رُکاوٹ بنی ہوئی تھیں۔ مُنہ پر برف کے تھپیڑے جب پڑتے تو آنکھوں میں بھی برف کی ٹھنڈک جاتی تو ڈر محسوس ہونے لگا اور آنکھوں کا کُھلا رکھنا دُشوار ہوجاتا۔ لیکن بچّے اپنی دھُن کے پکّے، اِس بھاگ دوڑ میں نمبر لے گئے۔ اُن کے آوازے اُن کا شور و غل اِس برفانی کھیل میں مددگار و معاون ثابت ہو رہا تھا۔ ہر کوئی ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی لیے سرگرم تھا۔ اِس برفانی کھیل سے اچھی طرح سیر ہو کر اب ہمیں ہر صورت سورج کی روشنی میں 15 میل برفانی سڑک کو عبور کرنا تھا، جس پر تند و تیز برفانی ہواؤں کی یورش جاری و ساری تھی۔

پہلی جُون کو لی گئی ایک تصویر جس میں اِس ایریا کی ایک برف پوش جھیل دکھائی گئی ہے ورنہ یہا ں تو گھاس ہی کے تختوں کی حکمرانی ہوتی ہے اور پس منظر میں Alpine Larder ہوتے ہیں جو صاف نظر آرہے ہیں۔ (جاری ہے)

نوٹ: یہ کتاب ”بُک ہوم“ نے شائع کی ہے۔ ادارے کا مصنف کی آراء سے متفق ہونا ضروری نہیں۔(جملہ حقوق محفوظ ہیں)