پی آئی اے کی ملازم ایک ایسی خاتون کی تصویر منظرعام پر آ گئی کہ دیکھ کر آپ کو بھی فخر ہو گا

لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک) آج کی عورت ہر شعبے میں مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہے اور بعض خواتین تو اپنے پیشوں میں ایسی نمایاں کارکردگی دکھارہی ہیں کہ پورا ملک ان پر فخر کرتا ہے۔ اب ایسی ہی ایک پی آئی اے کی ملازم کی تصویر منظرعام پر آ گئی ہے کہ جو بھی دیکھ رہا ہے اس کے عزم وہمت کی داد دے رہا ہے۔ ویب سائٹ ’پڑھ لو‘ کی رپورٹ کے مطابق اس لڑکی کا نام ایمان فہیم ہے جو پی آئی اے کی کم عمر ترین ٹیکنیشن ہے۔ اس کی انٹرنیٹ پر وائرل ہونے والی تصویر میں وہ یونیفارم پہنے جہاز کے ٹائروں کے درمیان بیٹھے اپنے فرائض سرانجام دے رہی ہوتی ہے۔ اس کے ہاتھوں اور یونیفارم پر لگا سیاہ تیل اور میل کچیل اس کی محنت اورکام سے لگن کی غمازی کر رہے ہوتے ہیں۔جب اس کا ایک کولیگ اس کی تصویر بنانے لگتا ہے تووہ مڑ کر کیمرے کی طرف دیکھ کر مسکراتی ہے اور اس کی اسی فاتحانہ اور تفاخرانہ مسکراہٹ نے پاکستانیوں کے دل جیت لیے ہیں۔

Look who we found! Eeman Faheem, our Senior Aircraft Maintenance Technician, changing the brake assembly harness of the Airbus. She is one of the youngest entrants in the field of Avionics Engineering. Kudos Emaan!! #PIA #ProudPakistani #GirlPower pic.twitter.com/MhIEUV2J4q — PIA (@Official_PIA) July 19, 2018

ابتدائی طور پر 17سالہ ایمان فہیم کی یہ تصویر پی آئی اے کے ٹوئٹر اکاﺅنٹ پر پوسٹ کی گئی ۔ تصویر کے ساتھ ٹویٹ میں لکھا گیا کہ ”دیکھیں ہم نے کسے تلاش کر لیا! ایمان فہیم کو، ہماری سینئر ایئرکرافٹ مینٹی نینس ٹیکنیشن، جو اس وقت ایئربس کی بریک اسمبلی تبدیل کر رہی ہے۔ ایمان ایویانکس انجینئرنگ کے شعبے میں کام کرنے والی کم عمر ترین لڑکی ہے۔“اس ٹویٹ پر فریحہ افتخار نامی لڑکی نے کمنٹس میں لکھا کہ ”اسے کہتے ہیں لڑکیوں کی طاقت۔ آگے بڑھتی جاﺅ لڑکی۔“

This ☝????For all those “Apni gari ka tyre khud change karo” .... We’re definitely far better than your little clever sense of judgement !!! — Ayesha Khalid (@ayeshakhalid7) July 19, 2018

عائشہ خالد نامی خاتون نے لکھا کہ ”یہ تصویر ان لوگوں کے لیے بہتر جواب ہے جو ’اپنی گاڑی کا ٹائر خود چینج کرو‘ جیسی مہم چلا رہے ہیں۔“کرسٹین ہیلن نامی خاتون صارف نے لکھا کہ ”اس کی مسکراہٹ دیکھو۔ ایسا پیشہ اپناﺅ جس سے تم محبت کرتے ہو، پھر تمہیں زندگی میں ایک دن بھی کام نہیں کرنا پڑے گا۔“ٹی سڈ نامی ایک صارف نے یہاں پی آئی اے کی ’شہرت‘ کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ پوچھ لیا کہ ”کیا اسے تنخواہ وقت پرمل رہی ہے؟“