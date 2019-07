’ تشدد کی کوئی تاویل پیش نہیں کی جاسکتی اور ۔۔۔ ‘ محسن عباس حیدر اور اہلیہ کے معاملے پر ماہرہ خان بھی میدان میں آگئیں

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) اداکارہ ماہرہ خان نے محسن عباس حیدر پر اہلیہ کی جانب سے تشدد کا الزام عائد کیے جانے کے معاملے پر کہا ہے کہ تشدد کی کوئی تاویل پیش نہیں کی جاسکتی ۔

ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں ماہرہ خان نے کہا کہ آخر وہ کون سی چیز ہے جو کسی کو دوسرے پرہاتھ اٹھانے کا حق دیتا ہے؟ ایسی کوئی چیز نہیں ہے ، تشدد کی کوئی توجیہہ پیش نہیں کی جاسکتی۔ ’ فی زمانہ ہم نے ہر قسم کے تشدد اور ہراسانی کو عام سی چیز سمجھ لیا ہے، ہمیں اپنے بچوں کی خاطر اس سب کو روکنا ہوگا۔‘

Sick to my stomach. What gives anybody the right to raise their hand on anyone? Nothing. No excuse.

For eons now we have normalised abuse (of all kinds) and for the sake of our children this needs to stop.