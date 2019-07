’یاسر نے مجھ پر تشدد نہیں کیا بلکہ ۔۔۔ ‘ اداکارہ اقرا عزیز بھی میدان میں آگئیں

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) اہلیہ کی جانب سے اداکار محسن عباس حیدر پر تشدد کا الزام عائد کیے جانے پر اداکارہ اقرا عزیز نے سخت غم و غصے کا اظہار کیا گیا ہے۔

ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں اقرا عزیز نے کہا کہ باڈی بلڈنگ کے ذریعے آپ ایک مضبوط آدمی تو بن سکتے ہیں لیکن جب آپ ایک خاتون پر ہاتھ اٹھاتے ہیں تو آپ بطور مرد نا اہل ہوجاتے ہیں۔ انہوں نے محسن عباس حیدر کو مخاطب کرکے کہا ہمیں اس چیز کی قطعی ضرورت نہیں ہے کہ اس وقت تمہاری ذہنی حالت کیا تھی اور نہ ہی ہمیں تمہارا موقف سننے کی ضرورت ہے، اب وقت ختم ہوگیا ہے۔

Body building might make you a strong man but raising your hand against a woman disqualifies you from being a MAN.

We do not need to hear what was on your mind neither your side of the story.#TIMESUP