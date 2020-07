سپریم کورٹ میں پیشی سے ایک روز قبل مطیع اللہ جان کو اٹھالیاگیا، سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پرآگئی

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) سینیر صحافی مطیع اللہ جان کی اہلیہ نے بتایا ہے کہ ان کے شوہر کو ان کے سکول کےباہر سے اٹھالیاگیا ہے۔

مطیع اللہ کی اہلیہ کے مطابق وہاں موجود لوگوں نے انہیں بتایا کہ کچھ لوگ ان کے سکول کےباہر آئے تھے جہاں سے انہیں اٹھالیاگیا۔ واقعے کی سی سی ٹی وی بھی منظر عام پر آگئی ہے جس میں دیکھاجاسکتاہے کہ کچھ لوگ انہیں زبردستی سے اپنے ساتھ لے جارہے ہیں، سی سی ٹی وی فوٹیج کو متعدد سینیر صحافیوں نے اپنے ٹویٹر اکاونٹس پر شیئر کی ہیں۔

Exclusive CCTV footage of how senior journalist @Matiullahjan919 was abducted with impunity from G 6, heart of #Islamabad in broad day light.#BringBackMatiullah #Pakistan pic.twitter.com/UGFRDL0IKB