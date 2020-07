ایسٹ بے ایکسپریس وے گوادر پر کام شروع، تصاویر بھی سامنے آگئیں

اسلام آباد، گوادر (ڈیلی پاکستان آن لائن) سی پیک منصوبوں کے بارے میں مختلف افواہیں زیرگردش تھیں اور اب سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین عاصم سلیم باجوہ نے بتایا ہے کہ ایسٹ بے ایکسپریس وے گوادر پر کام جاری ہے ۔

سوشل میڈیا پر تصاویر شیئرکرتے ہوئے عاصم سلیم باجوہ نے لکھا کہ " سوالات کے جواب میں ایسٹ بے ایکسپریس وے گوادر پر جاری کام میں پیش رفت، یہ جاری کام کی تازہ ترین تصاویر ہیں "۔

Answering queries on the progress of East Bay Expressway #Gwadar- Here are the latest pics of ongoing work #cpec #CPECMakingProgress pic.twitter.com/CyGXiuZVar