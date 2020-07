آئی سی سی نے ٹیسٹ پلیئرز کی نئی رینکنگ جاری کر دی، پاکستانیوں کیلئے افسوسناک خبر

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) نے ٹیسٹ پلیئرز کی نئی رینکنگ جاری کر دی ہے جس کے مطابق انگلینڈ کے آل راﺅنڈر بین سٹوکس پہلے نمبر پر آ گئے ہیں۔

تفصیلات کے مطابق بین سٹوکس فلنٹوف کے بعد پہلے انگلش کرکٹر ہیں جو یہ اعزاز حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں جبکہ بلے بازوں کی فہرست میں بھی وہ ترقی پاتے ہوئے تیسری پوزیشن پر آ گئے ہیں۔ درجہ بندی کے لحاظ سے آسٹریلیا کے سمتھ پہلے اور بھارت کے ویرات کوہلی دوسرے نمبر پر موجود ہیں، پاکستان ٹی 20اور ون ڈے ٹیم کے کپتان بابراعظم کا اس فہرست میں چھٹا نمبر ہے جبکہ ویسٹ انڈیز کے جیسن ہولڈر ایک درجے تنزلی کے بعد دوسری پوزیشن پر چلے گئے۔

Ben Stokes moves up to No.3 in the latest @MRFWorldwide ICC Men's Test Player Rankings for batting ????

