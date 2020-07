بد بخت بیٹا پیسے اور بیوی کی محبت میں اندھا ہو گیا ،بوڑھی والدہ کے ساتھ ایسا شرمناک سلوک کہ آپ بھی ہل کر رہ جائیں

راولپنڈی(ڈیلی پاکستان آن لائن)بد بخت بیٹے نے پیسے کی لالچ اور بیوی کی محبت میں اندھے ہو کر اپنی ماں کو بد ترین تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔تفصیل کے مطابق سوشل میڈ یا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نامراد بیٹا اپنی والدہ کو تشدد کا نشانہ بنا رہا ہے جبکہ پیچھے سے اس کی بہن رو رو کر ایسا کرنے سے منع کر رہی ہے ۔بیٹا اپنی والدہ کو تشدد کا نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ گالیاں بھی دے رہا ہے ۔والدہ کو مارنے پیٹنے کے بعد بیٹا اپنی بیوی کے ساتھ گھر کی ملکیت کے کاغذات اور نقدی لے کر فرار ہو گیا۔ پولیس نے ابھی تک ملزمان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی ۔

۔۔۔۔۔۔۔۔ویڈیو دیکھیں ۔۔۔۔۔۔

#zoobiameer and her mother needs help because they are badly beaten by her brother and his wife. They took the money and the property papers and ran away. Please raise your voice against this brutality. #pakistan pic.twitter.com/iHTVrM0Pf5