سعودی جیلوں سے رہا ہونے والے 62 پاکستانی خصوصی فلائیٹ سے وطن واپس پہنچ گئے

اسلام آباد ( ڈیلی پاکستان آن لائن ) سعودی عرب کی جیلوں میں قید 62 پاکستانی رہا ہونے کے بعد پی آئی اے کی خصوصی پرواز کے ذریعے وطن واپس پہنچ گئے ۔

وزیر اعظم عمران خان کی کوششوں کے باعث یہ افراد عید اپنوں کے ساتھ منائیں گے ۔ وزیر اعظم عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سایٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں لکھا کہ بیرون ملک جیلوں میں قید پاکستانیوں کی مدد حکومت پاکستان نے کی ۔

On my instructions, funds were arranged & a special flight brought back 62 prisoners from KSA today, so they could be back with their families for Eid. Helping Pakistanis in prisons abroad & assisting in their return to Pakistan is my govt's commitment to our people.