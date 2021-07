اپوزیشن لیڈر حلیم عاد ل شیخ عید الاضحی پر کلیجی پکانے میں مصروف، ویڈیو وائرل

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن ) اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی حلیم عادل شیخ عید الاضحی کے موقع پر گھر میں کلیجی پکانے میں مصروف ہوگئے۔

تفصیلات کے مطابق حلیم عادل شیخ کی بیٹی عائشہ حلیم کی جانب سے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر ایک ویڈیو شیئر کی گئی ہے جس میں اپوزیشن رہنما اپنے گھر کے کچن میں کلیجی پکا رہے ہیں۔

عائشہ حلیم کی جانب سے شیئر کی گئی ویڈیومیں دیکھا جا سکتا ہے کہ اپوزیشن لیڈر اپنے پاس کھڑے بیٹے کو کلیجی کی ایک بوٹی چکھنے کے لئے بھی دیتے ہیں جس کے بعد ان کا بیٹا ا ن کی کوکنگ کی تعریف کرتا ہے۔

Papa making kaleji on eid is a family tradition & it just doesn’t feel like eid without it! Thankful to Allah for these moments & all his blessings!

Eid Mubarak from my family to yours! pic.twitter.com/Eo33IiDYIh