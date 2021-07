کورونا ویکسین کا سسٹم انتہائی ناقص، بختاور بھٹو نے عوام سے بڑی اپیل کر دی

کراچی ( ڈیلی پاکستان آن لائن) سابق صدر آصف علی زرداری کی صاحبزادی بختاور بھٹو نے کہا کہ ہمارے پاس ویکسی نیشن کا سسٹم انتہائی ناقص ہے ، عوام سے اپیل ہے کہ عید کے موقع پر احتیاطی تدابیر ضرور اختیار کریں ۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں بختاور بھٹو نے کہا کہ پاکستان میں کورونا کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے ، عوام ایس او پیز پر عمل نہیں کر رہے ، میری سب سے گزارش ہے کہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں ، غیرضروری معاشرتی اجتماعات کی وجہ سے کورونا کیسز میں مسلسل اضافہ ہورہا ہے۔‘

Would urge everyone, esp #Pakistan where our #COVID19 cases have been continuously rising to practise extra caution & avoid unnecessary social gatherings. We already have poor vaccination % and #DeltaVariant effects those vaccinated too. Wishing you & your family #EidMubarak ♥️