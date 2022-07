"زرداری کو جیل جانا چاہیے " اراکین اسمبلی کی خریدوفروخت کی بازگشت میں عمران خان کا مؤقف بھی آگیا

اسلام آباد (ویب ڈیسک) پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ ان کے ایم پی ایز کو خریدنے کی کوشش کررہے ہیں اور اس کے پیچھے آصف علی زرداری ہیں۔

سابق وزیر اعظم نے ٹوئٹ کرتے ہوئے کہا کہ آج لاہورمیں بھی سندھ ہاؤس اسلام آباد والی ہارس ٹریڈنگ کی صورتحال دوبارہ ہورہی ہے، ایم پی ایز کو خریدنے کیلئے 50 کروڑ کی آفر کی جارہی ہے، اس سب کے پیچھے آصف زرداری ہیں جو اپنی کرپشن پر این آر او حاصل کرتے ہیں اور لوٹی ہوئی دولت سے لوگوں کو خریدتے ہیں۔

عمران خان کا کہنا تھا کہ یہ نہ صرف جمہوریت بلکہ ہمارے معاشرے کے اخلاقی اقدارپر حملہ ہے، اگر سپریم کورٹ نے ایکشن لیا ہوتا اور ان لوٹوں پر تاحیات پابندی لگائی ہوتی تو یہ سلسلہ رک سکتا تھا۔

Today Lahore is seeing a repeat of the Sindh House horse trading that happened in Islamabad with upto Rs 50 crores being offered to buy MPAs. The main architect behind this is Asif Zardari who gets NRO for his corruption & purchases people with looted wealth. He shd be jailed.