ترک موسیقار کا عمران خان کو "ایب سلیوٹلی ناٹ" گانے کا تحفہ

استنبول(ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان تحریک انصاف کے پنجاب ضمنی الیکشن میں کامیابی کے بعد ترک موسیقار نے عمران خان کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے ," ایب سلیوٹلی ناٹ" گانے کا تحفہ دے دیا۔

تفصیلات کے مطابق ترک کے موسیقار ترگے ایورن نے حب الوطنی پر مبنی گانا"ایب سلیوٹلی ناٹ" پیش کر کے پاکستان اور تحریک انصاف کے چیئر مین عمران خان کو خراج تحسین پیش کیا۔ ترگے ایورن نے یہ گانا اپنے سوشل میڈیااکاونٹس اور یوٹیوب پر اپ لوڈ کیا ہے ۔ 4 منٹ 16 سیکنڈ کے اس گانے کی ویڈیو کا آغاز قائدِ اعظم محمد علی جناح سے ہوتا ہے، بعدازاں اس میں پاکستان کے خوبصورت نظارے دکھائے گئے اور سابق وزیرِ اعظم عمران خان کو سیاسی معاملات دیکھتے ہوئے دکھایا گیا۔گانے کا ٹائٹل بھی عمران خان کے آسٹریلوی صحافی کو دیے گئے ایک انٹرویوکے دوران مشہور جواب "ایب سلیوٹلی ناٹ "پر رکھا گیا ہے۔

موسیقار نے گانے کے پہلے ٹیزر میں عمران خان کی ایب سلیوٹلی ناٹ کہتے ہوئے تصویر دکھائی اور پیچھے سے گلوکار گاتے ہوئے ایب سلیوٹلی ناٹ کہتا ہے۔

The 2nd teaser demo of our song "Absolutely Not" is with you!... The final and full version of our song about Imran Khan will be released on my own Youtube Channel inshaAllah.

Subscribe now not to miss it!...https://t.co/LJmpK2Aa5Z pic.twitter.com/sJoSo78PjT