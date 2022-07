عمران خان کی زرداری کیخلاف ٹوئیٹ پر بختاور بھٹو کا ردعمل بھی آگیا، آڑے ہاتھوں لے لیا

کراچی (ویب ڈیسک) سابق صدر آصف زرداری کی صاحبزادی بختاور بھٹو زرداری نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔

جیو نیوز کے مطابق ٹوئٹر پر عمران خان نے آصف زرداری کے خلاف ٹوئٹ کی جس میں انہوں نے کہا کہ ’سندھ کے چوری کردہ پیسے سے وفاقی حکومت گرانے اور NRO2 لینے کے بعد مصدقہ مجرم آصف زرداری شریف مافیا کی ملی بھگت سے MPAs کو خریدنےکی اپنی کوششوں کے ذریعے اب پنجاب کے عوام کا مینڈیٹ چرانے نکلا ہے، عزت مآب سپریم کورٹ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا وہ اس تباہی سے آگاہ نہیں؟‘

Still not over the AbsolutelyNot phone call? Why don’t you take your obsession with proof to court - otherwise you will be hearing from our lawyers for defamation & lies. PS: pity you never read the constitution cuz nothing is going to save you for committing treason. https://t.co/dFFUbRitzo