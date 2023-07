اسٹینڈرڈ چارٹرڈ نے #SCWomenInTech Cohort 5 متعارف کرادیا اسٹینڈرڈ چارٹرڈ نے #SCWomenInTech Cohort 5 متعارف کرادیا

کراچی(پ ر) اسٹینڈرڈ چارٹرڈ پاکستان نے انووینچرز گلوبل پرائیوٹ لمیٹڈ کے تعاون سے پاکستان میں ویمن ان ٹیک کوہورٹ 5 (Women in Tech Cohort 5)کے آغاز کااعلان کر دیا ہے۔ویمن ان ٹیک، اسٹینڈرڈ چارٹرڈ کے فیوچرمیکر کا ایک فلیگ شپ پروگرام ہے جو عدم مساوات سے نمٹنے اورمالی شمولیت کو فروغ دینے کے لیے بینک کا عالمی اقدام ہے جس کا مقصد انٹریپرینیورشپ میں صنفی تفاوت کوکم کرنے میں مددفراہم کرنا ہے ۔ اس پروگرام کے تحت ، بینک ، کاروباری نظم و نسق کی تربیت اور رہنمائی کے ذریعے خواتین کی صلاحیتوں کو نکھار کر ان کی زیر قیادت چلنے والی اداروں کی مددکرتا ہے جو بینک کے ایوارڈ یافتہ ایکسلریٹر پروگرام کے ذریعے فراہم کی جاتی ہے۔اسٹینڈرڈ چارٹرڈ کی جانب سے پاکستان میں ،اس پروگرام کا آغاز 2019ءمیں ہوا تھا اور اب تک ، اس پروگرام کے تحت خواتین کی زیر قیادت 1200 سے زائد اداروں کوفائدہ پہنچا ہے جن میں سے 88 خواتین بانی بینک کے ایکسلریٹر پروگرام میں شرکت کر رہی ہیں۔ ایکسلریٹر پروگرام سے فارغ التحصیل ہونے اور آخری مرحلے کے بعدان میں سے 26 اداروں کومالی معاونت بھی ملی ہے۔ اس اقدام پر تبصرہ کرتے ہوئے اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک پاکستان کے چیف ایگزیکٹو آفیسر، جناب ریحان شیخ نے کہا:”چھوٹے کاروباری اداروں کی ترقی ، مالی شمولیت اورتعلیم کو آگے بڑھانے میں بینکوں کے کردار پر زیادہ توجہ دی جارہی ہے۔ حکومتی ایجنڈے کے مطابق، WiT کے ذریعے خواتین کی

زیر قیادت چلنے والی انٹرپرائزز کی مدد کرنے میں اسٹینڈرڈچارٹرڈ کی کوششوں میں ٹیکنالوجی کی مدد سے اضافہ ہوا ہے۔پاکستان میں خواتین کے لیے رکاوٹوں کو دور کرنے، مواقع فراہم کرنے اور مالی شمولیت کے آگے بڑھانے کے مقاصدکے تحت تیار کیا گیا یہ پروگرام، گزشتہ چار برسوں میں پاکستان میں خواہشمند کاروباری خواتین کے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم کے طور پر سامنے آیا ہے۔ اس اقدام سے اسٹینڈرڈ چارٹرڈ کی توجہ کاروباری مالیات تک خواتین کی رسائی میں اضافہ کرنے اور قابلیت میں اضافے کے ذریعے نوعمر لڑکیوں اور خواتین کی مدد کرنے پر مرکوز ہے جو آئندہ نسل کو سیکھنے، کمانے اور ترقی کرنے کے قابل بنانے کی ہماری فیوچر میکرز کمیونٹی کی حکمت عملی شامل کرتی ہے۔انووینچرز گلوبل پرائیوٹ لمیٹڈ کے اشتراک سے ، SC WomenInTechپروگرام کا مقصد جدت یافتہ ٹیکنالوجی کی قیادت میں انٹریپرینورشپ کے ذریعے پاکستان میں خواتین کی معاشی اور سماجی ترقی کو فروغ دینا ہے۔ اس پروگرام کا مقصد پاکستان میں خواتین کی قیادت میں ان کے منفرد کاروباری آئیڈیاز کو مارکیٹ میں لا کر خواتین کی قیادت میں کاروبار کی نشاندہی اور ترقی میں مدد دینا ہے۔

اسٹینڈرڈ چارٹرڈ کے ذریعےWiT انکیوبیٹرز/ایکسلریٹرز کو پہلی مرتبہ اکتوبر، 2014ءمیں اسٹینڈرڈ چارٹرڈ امریکا نے مقامی کمیونٹی پروجیکٹ کے طور پر شروع کیا تھا۔ یہ پروگرام اب 13 ممالک میں کام کررہا ہے اور اپریل 2023ءتک یہ پروگرام ، عالمی سطح پر، 3200 سے زائد خاتون کاروباری افراد تک رسائی حاصل کرچکا ہے۔

٭٭٭

For more information or interview opportunities, please contact:

Farah Asim

Head of Communications

Standard Chartered Bank

+92 302 8270236

farah.asim@sc.com

