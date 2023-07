ٹک ٹاک نے کمیونٹی گائیڈلائنز کے نفاذ کی رپورٹ جاری کر دی ٹک ٹاک نے کمیونٹی گائیڈلائنز کے نفاذ کی رپورٹ جاری کر دی

لاہور(پ ر) مختصر دورانیے کی ویڈیوز کی ممتاز پلاٹ فارم ٹک ٹاک نے سنہ2023ءکی پہلی سہ ماہی (جنوری تا مارچ، 2023ئ)کے لیے اپنی تازہ ترین کمیونٹی گائیڈلائنز انفورسمنٹ رپورٹ جاری کردی ہے جس میں غلط معلومات سے نمٹنے اور ایک محفوظ اور جا مع مقام بنانے کے عزم کو مزید تقویت ملتی ہے۔یہ رپورٹ ٹک ٹاک کے احتساب کے ذریعے اعتماد حاصل کرنے اور اپنی کمیونٹی کے لیے محفوظ اور دوستانہ ماحول برقرار رکھنے کے عزم پر بھی زور دیتی ہے۔سنہ 2023ءکی پہلی سہ ماہی کے دوران دنیا بھر میں مجموعی طور پر 91,003,510 وڈیوز حذف کیں گئیں جو ٹک ٹاک پراپ لوڈ کیں گئیں تمام ویڈیوز کا تقریباً 0.6 فیصد ہیں۔ ان ویڈیوز میں سے 53,494,911 خود کار نظام کے ذریعے حذف کیں گئیں جبکہ 6,209,835ویڈیوز کو ریویو کے بعد حذف کیا گیا۔پاکستان میں سنہ 2023ءکی پہلی سہ ماہی کے دوران،کمیونٹی گائیڈ لائنز کی خلاف ورزی کرنے پر 11,707,020 ویڈیوز حذف کیں گئیں۔ اس کے مقابلے میں، سنہ 2022ءکی چوتھی سہ ماہی کے دوران، پاکستان میں، کمیونٹی گائیڈ لائنز کی خلاف ورزی کرنے پر 12,628,267ویڈیوز کو حذف کیا گیا تھا۔ کمیونٹی گائیڈ لائنز کی خلاف ورزیوں سے نمٹنے کے علاوہ ٹک ٹاک نے فعال طور پر اسپیم (spam) اکا¶نٹس اور متعلقہ کانٹینٹ کو بھی ہدف بنایا اور خودکار طریقے سے اسپیم اکا¶نٹس(spam accounts)کی تخلیق روکنے کے لیے احتیاطی اقدامات کیے۔ سنہ 2023ءکی پہلی سہ ماہی کے دوران،پاکستان میں، خلاف ورزی کرنے والی 83فیصد ویڈیوز کو کسی کے دیکھنے سے پہلے ہی حذف کر دیا گیا اور ایک دن کے عرصے میں تقریباً 92.2 فیصد ایسی ویڈیوز کو مکمل طور پر حذف کر دیا گیا۔ سنہ 2023ءکی پہلی سہ ماہی کے دوران،فعال طریقے سے ویڈیوز کو حذف کرنے کی شرح98.8 فیصد رہی۔

عالمی سطح پر، ٹک ٹاک نے نو جوان صارفین کے تحفظ کو ترجیح دیتے ہوئے 13 سال سے کم عمر افراد کے 16,947,484 اکا¶نٹس کوحذف کیا۔ مزید برآں، سنہ 2023ءکی اسی سہ ماہی کے دوران 51,298,135 جعلی اکا¶نٹس کو بھی حذف کیا گیا جس سے دھوکادہی کی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے ٹک ٹاک کی کوششیں نمایاں ہوتیں ہیں۔

ٹک ٹاک کی کمیونٹی گائیڈ لائنزکو تمام صارفین کے لیے ایک محفوظ، جامع اور مستند تجربے کو فروغ دینے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ ان پالیسیوں کا اطلاق ہر ایک اور ہر قسم کے کانٹینٹ پر ہوتا ہے اور واضح ہوتا ہے کہٹک ٹاک ا±ن کے نفاذ میں مستقل مزاجی دکھا رہا ہے اور مساوات کو یقینی بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔

ٹک ٹاک جدیدٹیکنالوجی اور انسانی جائزے کا مجموعہ استعمال کرتا ہے تاکہ اس کی کمیونٹی گائیڈ لائنز کی خلاف ورزی کرنے والے کانٹینٹ کی نشاندہی اور تشخیص کی جاسکے اور اس کے خلاف کارروائی بھی کی جا سکے۔کمیونٹی گائیڈ لائنز انفورسمنٹ رپورٹ کا سہ ماہی اجراءمکمل شفافیت کویقینی بناتے ہوئے حذف کیے گئے کانٹینٹ اور اکا¶نٹس کے حجم اور نوعیت کے بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے۔ سنہ2023ءکی پہلی سہ ماہی کے بارے میں مکمل رپورٹ کے بارے میں ٹک ٹاک کے ٹرانسپیرنسی سینٹرکا وزٹ کیجیے جو اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں دستیاب ہے۔

ٹک ٹاک کے کانٹینٹ، گائیڈ لائنز اور پالیسیوں کے بارے میں مزید جاننے کے لیے براہ مہربانی کمیونٹی گائیڈ لائنز ملاحظہ کیجیے۔

٭٭٭

Media contact:

Syntax Communications

Faisal Mushtaq: 0321-2431568

Sheeraz Mohiuddin: 0333-2235774

