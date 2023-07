پہلا ٹیسٹ جیتنے کی خوشی ، بابر اور ابرا ر کے سیر سپاٹے ، مقامی بچوں کیساتھ کھیلنے کی ویڈیو وائرل

گال ( ڈیلی پاکستان آن لائن) قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابراعظم اور سپنر ابرار احمد کی گال میں مقامی بچوں کیساتھ کرکٹ کھیلنے کی ویڈیو وائرل ہوگئی۔

پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) کی جانب سے شیئر کردہ ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کہ کپتان بابراعظم اور ابرار احمد تفریح کیلئے سمندر کنارے پہنچے جہاں انہوں نے مقامی بچوں کے ساتھ کرکٹ بھی کھیلی۔اس موقع پر کپتان بابراعظم نے بڑی پتنگ اڑاتے ہوئے اپنی پتنگ بازی کا شوق بھی پورا کیا، دونوں کرکٹرز کے ہمراہ شائقین کرکٹ نے سیلفیاں اور تصاویر بھی بنوائیں۔یاد رہے کہ قومی ٹیم کو سری لنکا کے خلاف دو ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں 0-1 کی برتری حاصل ہے، سیریز کا اگلا میچ 24 جولائی سے کولمبو میں کھیلا جائے گا۔دوسری جانب قومی ٹیم نے کولمبو پہنچ گئی ہے، جہاں پاکستانی کرکٹرز ہفتے سے ٹریننگ سیشنز میں حصہ لیں گے۔

.@babarazam258 and Abrar Ahmed go all touristy in Galle ✨#SLvPAK pic.twitter.com/MkbcCWU7y9