ایمرجنگ ا یشیا کپ کے فائنل میں پہنچنے والی قومی ٹیم کو شاہین آفریدی کا شاندار سرپرائز

گال ( ڈیلی پاکستان آن لائن)ایمرجنگ ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کے سیمی فائنل میں جیت کے بعد قومی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ باﺅلر شاہین شاہ آفریدی نے شاہینز کے سکواڈ کا استقبال کیا۔

سری لنکا میں ٹیسٹ سیریز کیلئے موجود شاہین آفریدی کے ساتھ ٹیسٹ سکواڈ میں شامل نسیم شاہ بھی ٹیم لابی میں موجود تھے۔شاہین آفریدی نے نوجوان کرکٹرز کے ساتھ جیت کا کیک کاٹا، ٹیسٹ سکواڈ کے فاسٹ باﺅلر نے نوجوان کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی۔خیال رہے کہ پاکستان ٹیسٹ کرکٹ سکواڈ سری لنکا سے سیریز کیلئے کولمبو میں موجود ہے جبکہ پاکستان شاہینز کی ٹیم کولمبو میں ایمرجنگ ایشیا کپ کھیل رہی ہے۔آج پاکستان نے سیمی فائنل میں سری لنکا کو شکست دے کر فائنل میں جگہ بنائی جبکہ بھارت نے بنگلادیش کو شکست دے کر فائنل میں رسائی حاصل کی۔

ایمرجنگ ایشیا کپ کا فائنل روایتی حریفوں کے درمیان حتمی معرکہ اتوار کو ہوگا۔

???????? men's team ???? ???????? Shaheens



Shaheens' win in the #ACCMensEmergingTeamsAsiaCup semi-final celebrated in star-studded company ???? pic.twitter.com/X3IHAH48sh