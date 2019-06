کراچی ریئل می کا اپنے صارفین کیلئے دعوت کا اہتمام کراچی ریئل می کا اپنے صارفین کیلئے دعوت کا اہتمام

کراچی(پ ر) پاکستان میں تیزی سے ترقی کرتے ہوئے اسمارٹ فونRealme،جسےOppoکی طاقت حاصل ہے، اپنے Fans Real کو کراچی میں ایک میٹ اپ میں دعوت دی جس کے بعد ان کی تواضع خصوصی ڈنرسے کی گئی۔Realme کے مداحوں سے بھرے ہوئے اس ماحول میں برانڈ نے اپنی انٹری لیول سیریز، ویلیو کنگ C2 Realme میں ایک اور variant کے اضافے کا اعلان کیا۔ C2 Realme کے اس نئے variant میں 2GB RAM اور 16GM ROM موجود ہے۔ پورے پاکستان میں یہ فون25جون، 2019ء سے دستیاب ہو گا اور اس کی قیمت 17,999 روپے ہو گی۔اس میٹ اپ میں Realme کے30 مداحوں کو دعوت دی گئی تھی جن کی، بعد میں،ڈنر سے تواضع کی گئی۔یہ ایونٹ Realme کے گلوبل فین میٹ اپ سرگرمی کا حصہ تھا۔آواری کے کشادہ ہال میں، Realme کیمداحوں نے متعارف کرائے گئے نئےRealme Pro3 اورC2 Realme کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا جن میں استعمال کے تجربے سمیت ان کی Community Realme کے قیام سے وابستہ توقعات بھی شامل تھیں۔اس افتتاحی تقریب میں YouTube Karachi کی معروف مقامی سیلیبریٹیز دی ایڈیٹز (The Idiotz) اور کرچی وائنز(Karchi Vynz)شامل تھیں۔ دونوں سیلیبریٹیز نے ڈیوائس کے استعمال کے بارے میں اپنا تجربہ بیان کیا اور اس کے فیچرز کے بارے میں بتایا جن میں creator content بھی شامل تھا۔دونوں سیلیبریٹیز نے مداحوں کی جانب سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات بھی دئیے۔ Real Fans سے گفتگو کرتے ہوئے Realme Pakistan کے مارکیٹنگ ہیڈ، ہی شونڑی (He Shunzhi) نے کہا،”Realme نے نوجوان افراد کے لیے اپنے اظہار، اپنا آپ دکھانے اورذاتی کامیابیوں کے لیے پلیٹ فارم تیار کر دیا ہے۔'Dare to Leap' کی انٹرپریٹیشن کے ساتھ برانڈ کو دوبارہ بنانے اور جدت میں رہنمائی کے لیے Realme اب 5G کے دورمیں، اپنے استعمال کرنے والوں کو،پریمیم کوالٹی 5G ایکسپیرئینس فراہم کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔

“انہوں نے مزیدکہا،”اپنے Fans Realme سے ملاقات کرکے اور یہ معلوم کرکے کہ وہ اپنے تجربے کو مزید بہتر بنانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں، ایک انتہائی غیرمعمولی بات تھی۔ آپ سب کے قیمتی وقت اور آراء کے لیے بہت شکریہ اور ہمیں توقع ہے کہ ہم آپ سے، آنے والے Fan Community Realme Meetups میں دوبارہ ملیں گے۔“

