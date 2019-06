لندن میں ایک شخص نے سرفراز احمد کے ساتھ شرمناک سلوک کردیا ،ویڈیو سامنے آگئی لندن میں ایک شخص نے سرفراز احمد کے ساتھ شرمناک سلوک کردیا ،ویڈیو سامنے آگئی

لندن(ڈیلی پاکستان آن لائن) لندن میں ایک شخص نے قومی ٹیم کے کپتان سرفراز احمد کو ہراساں کردیا جس کی ویڈیو بھی سوشل میڈ یا پر سامنے آگئی ۔

سوشل میڈ یا پر سامنے آنے والی ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کہ سرفراز اپنے بیٹے عبداللہ کے ساتھ کسی ہوٹل میں موجود ہیں تب ہی ایک شخص آکر پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان سرفراز احمد سے کہتا ہے کہ آپ حرام جانور جیسے موٹے کیوں ہوگئے ہیں۔ سرفراز احمد اس شخص کو تھوڑی دیر کے لیے غصے سے دیکھتے ہیں تاہم جلد اپنی منزل کی جانب بڑھ جاتے ہیں۔ویڈیو میں وہ شخص مزید کہتا ہے کہ بڑے موٹے ہوگئے ہو، بڑا نام کمایا ہے پاکستان کے لیے۔بعدازاں ویڈیو بنانے والے شخص نے کہا کہ حرام جانور جیسے موٹے ہوگئے ہو، ڈائٹ کیا کرو۔

ٹیم ذرائع کے مطابق کھلاڑی سوشل میڈیا اور لوگوں کے اس رویے کی وجہ سے غیر ضروری پریشانی کا شکار ہیں۔سوشل میڈیا پر صارفین کی جانب سے واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی جارہی ہے اور مطالبہ کیا جارہا ہے کہ متعلقہ شخص کے خلاف کارروائی کی جائے۔

What the heck is this !!! This bustard guy is insulting sarfraz in front of his kid !!! pic.twitter.com/csNJLLUB8c — ???? Israt ???? Jahan ???????? (@Israt_suchona) June 21, 2019

Please someone report this person to UK's Law Enforcement Agencies for bullying and harassing their guest and captain of team Pakistan @SarfarazA_54 in public. This is disrespectful, I feel sad for Sarfraz. pic.twitter.com/XIQyQijIxM — Dilawar Sattar Rind (@DILAWARRIND7) June 21, 2019

