ڈیفنس کراچی میں پالتو کتوں کا بزرگ وکیل پر حملہ، شدید زخمی کردیا، دل دہلا دینے والی ویڈیو منظر عام پر آگئی

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) شہر قائد میں پالتو کتوں نے مارننگ واک کرنے والے بزرگ وکیل پر حملہ کردیا۔ پولیس نے متاثرہ وکیل کی مدعیت میں مقدمہ درج کرلیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق وکیل اختر نواز ڈیفنس کے علاقے خیابان سحر میں صبح کی واک کر رہے تھے کہ ان پر اچانک دو کتوں نے حملہ کردیا اور انہیں بری طرح بھنبھوڑ ڈالا۔ کتوں کے رکھوالے نے حملے کو روکنے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام رہا۔ کتوں کے کاٹنے سے اختر نواز شدید زخمی ہوگئے جنہیں ہسپتال منتقل کردیا گیا ہے۔

دوسری جانب متاثرہ شخص اختر نواز کی مدعیت میں کتوں کے مالک اور دو ملازمین کے خلاف درخشاں تھانے میں مقدمہ درج کرلیا گیا ہے۔ ایف آئی آر کے مطابق کتوں نے جس وقت حملہ کیا اس وقت ان کے گلے میں رسی نہیں تھی اور انہیں کھول کر واک کرائی جا رہی تھی۔

پولیس کی جانب سے کتے کے مالک سمیت دو افراد کو گرفتار کیا گیا تاہم مالک نے عدالت سے ضمانت کرالی۔ دوسری جانب کراچی بار ایسوسی ایشن کی جانب سے ڈیفنس میں کتوں کے وکیل پر حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے سخت ایکشن کا مطالبہ کیا گیا ہے۔

