شہید بینظیر بھٹو کی 69ویں سالگرہ آج منائی جا رہی ہے

کراچی (ویب ڈیسک )دختر مشرق اور عالم اسلام کی پہلی وزیراعظم کا اعزاز پانے والے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی آج سالگرہ منائی جارہی ہے۔

21 جون 1953 کو سابق وزیراعظم ذوالفقار علی بھٹو اور نصرت بھٹو کے گھر ننھی پری نے آمد ہوئی، جس کا نام والد نے اپنی بہن کی نسبت سے بے نظیر رکھا۔ ذوالفقار علی بھٹو اپنی لاڈلی کو پنکی کہہ کر پکارتے تھے۔انہوں نے ابتدائی تعلیم لیڈی جیننگز نرسری اسکول کراچی میں حاصل کی اور پندرہ سال کی عمر میں اولیول کا امتحان پاس کیا،اپریل انیس تہتر میں ہارورڈ یونیورسٹی سے پولیٹیکل سائنس میں گریجویشن اور آکسفورڈ یونیورسٹی سےسیاسیات میں ایم اے کیا۔

شہید بینظیر بھٹو اپنے نام کی طرح ایک بے نظیر رہنما، بے مثال شخصیت کی مالک، باوقار ماں، اور ایک بہادر بیٹی تھیں، جنہیں کم عمری میں ہی سیاست کے میدان میں قدم رکھنا پڑا۔

"Oppression does not know the meaning of provincial boundaries. aren't our energies better spent fighting the common enemy instead of each other?

-- Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto

-- Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto#HappyBirthdaySMBB pic.twitter.com/MnykMMdLvX