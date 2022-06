مہنگائی سے پریشان صارفین کے لئے ایچ ایس وائے کی طرف سے خوشخبری

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان میں بڑھتی مہنگائی نے تقریبا ہر شعبہ زندگی پر اثر ڈالا ہے ایسے میں فیشن ڈیزائنر ایچ ایس وائے اپنے صارفین کیلئے خوشخبری لے کر سامنے آئے ہیں۔

تفصیلات کے مطابق مہنگائی کا س حد تک بڑھ جانے پر ایچ ایس وائے نے اپنے انسٹاگرام پر ایک ویڈیو شیئر کی ہے جس میں حسن شہریار یاسین کا کہنا کہ وہ اپنے صارفین کو اپنا خاندان سمجھتے ہیں، جنہوں نے اس مقام تک پہنچنے میں مدد کی ہے۔ پاکستان میں مہنگائی کے باعث وہ اپنے صارفین مدد کرنا چاہتے ہیں۔انہوں نے کہا کہ، “ ہماری یہی کوشش رہی ہے کہ یہاں آنے والوں کو یہی محسوس ہوکہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ ہوں، اسی لیے اس مشکل وقت میں ہرچیزکی قیمت بڑھنے کے باوجود ہم نے قیمتیں نہ بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے لیکن ہم وعدہ کرتے ہیں کہ یہ قیمتیں برقراررکھیں گے“۔ یہی نہیں ایچ ایس وائی نے اپنے صارفین کی آسانی کے لیے انہیں اقساط میں ادائیگی کی پیشکش بھی کی۔

خیال رہے کہ ایچ ایس وائے نے واضح کیا کہ وہ مشکل وقت میں اپنے صارفین کا ساتھ دینا چاہتے ہیں اس لیے وہ آکرہم سے ملیں، بات کریں تا کہ ہم آپ کی مدد کرسکیں۔

جہاں بہت سے صارفین نے ڈیزائنرکے اس اقدام کی تعریف کی وہیں بیشترنے واضح کیا کہ بہت سے افراد تو ویسے ہی ان کے تیار کردہ جوڑے نہیں خرید سکتے کیونکہ قیتمیں پہلے سے ہی بہت زیادہ ہیں۔

HSY is so caring he's not raising the prices of bridal dresses ???????? 20 lac wala 22 lac ka hojata toh afford hi nahi karskte thay yeh ameer log