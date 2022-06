میری والدہ کا قتل دہشت گردوں ، آمروں اور بزدلوں نے کیا :بلاول بھٹو

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان کے وزیرخارجہ اور پیپلز پارٹی کے چیئر مین بلاول بھٹو نے اپنی والدہ بے نظیر بھٹو کی 69ویں سالگرہ کے موقع پر انہیں یاد کرتے ہوئے خراج تحسین پیش کیا۔

بلاول نے ٹوئٹر پر لکھا کہ سال کے طویل ترین دن ، ہم شہید بے نظیر بھٹو کو انکی 69ویں سالگرہ کے موقع پر یاد کر رہے ہیں،انہوں نے جمہوریت کی بحالی، غریبوں کی معاشی آزادی اور اسلام کے پرامن پیغام کے لیے 30 سال تک جدوجہد کی۔

On the longest day of the year, we remember Shaheed Benazir Bhutto on what would have been her 69th Birthday. She fought for 30+ years for the restoration of democracy, economic emancipation of the poor and for the peaceful message of Islam. 1/2 #HappyBirthdaySMBB pic.twitter.com/7dbNi0OZcw

بلاول بھٹو نے ایک اور ٹویٹ میں لکھا کہ دہشت گردوں، آمروں اور بزدلوں نے انہیں قتل کیا ہے۔ لیکن، وہ اپنے ملک اور پوری دنیا کے لوگوں کے دلوں اور دماغوں میں زندہ ہے۔ زندگی میں وہ بے نظیر تھیں، موت میں بے نظیر ہیں

Terrorist, dictators & cowards have assassinated her. But, she lives on in the hearts & minds of the people of her country & across the world. In life she was Benazir, in death she is Benazir. To her assassins we say; “Tum zinda ho kr murda ho, wo mar kr phir bhi zinda hai.” 2/3 pic.twitter.com/eGPOXcuwjV