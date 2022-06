'میری 11 سالہ بیٹی کورین زبان میں بات کرتی ہے، اداکار فہدمصطفیٰ کابیٹی سے متعلق انکشاف

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستانی اداکاراور میزبان فہد مصطفی اور ادکارہ ماہر ہ خان اپنی فلم ‘قائداعظم زندہ باد’ کے لیے انٹرویو دے رہے تھے کہ اداکار نے اس بات کا انکشاف کیا کہ انکی بیٹی بی ٹی ایس کی بہت بڑی مداح ہے اور کورین زبان میں بات بھی کرتی ہے۔

تفصیلات کے مطابق پاکستانی اداکارفہد مصطفیٰ اورماہرہ خان ان دنوں اپنی آنے والی فلم ‘قائداعظم زندہ باد’ کی بھرپور تشہیر میں مصروف ہیں، فلم عید الاضحیٰ پرریلیزکی جائے گی۔ایسے ہی ایک حالیہ انٹرٹینمنٹ سائٹ فوشیا کے یا ٹیوب شو گپ شپ میں شریک ہوئے جہاں دونوں نے اس فلم میں گزرے وقت اور دیگر حوالوں سے دلچسپ بات کی ۔اس گپ شپ کے دوران مقبول ترین جنوبی کورین بینڈ بی ٹی ایس کا تذکرہ بھی آیا، جب فہد مصطفیٰ نے بتایا کہ ان کی 11 سالہ بیٹی بی ٹی ایس ایس کی اتنی بڑ ی مداح ہے کہ اس نے کورین زبان میں بات چیت شروع کردی ہے حالانکہ اسے سندھی بولنی چاہیے۔اس پر شو کے میزبان نے سوال کیا کہ کیا وہ خود بی ٹی ایس کو سنتے ہیں یا ان کی بیٹی کا پسندیدہ گانا کون ساہے؟ اداکارکا کہنا تھا کہ نہ تو وہ اس بینڈ کے بارے میں جانتے ہیں اورنہ ہی یہ پتہ ہے کہ بیٹی کا پسندیدہ گانا کون ساہے۔

“FaHaD mUsTaFa Is A rAcIsT.” Because he’s exhausted of his daughter’s BTS obsession and was vocal about it. pic.twitter.com/yC8PsPRmKA

واضح رہے کہ اس ویڈیو کلپ کو دیکھ کربہت سے صارفین نے فہد کے موقف کو نہ سمجھ میں آنے والا قراردیتے ہوئے کہا کہ انہیں خوش ہونا چاہیے کہ ان کی بیٹی نئی زبان سیکھنے کی کوشش کررہی ہے جبکہ کئی لوگوں نے اداکارکے موقف کا دفاع بھی کیا۔

Why dose fahad mustafa feel the need to disrespect his daughters opinion ? Like ok your daughter likes Bts at least try to respect her #fahadmustafa

Fahad Mustafa you need to know learn more about BTS who are spreading positivity around the world. Pakistani Artists like you and Mahira Khan spreading negativity about other languages and artist. And due to you guys Pakistan is "Behind the Scene" @fahadmustafa26