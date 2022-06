”باہر جائیں، لطف اٹھائیں“ شاہد آفریدی کا شاہین آفریدی اورحارث رؤف کے ساتھ سنوکر مقابلہ

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان کے سابق کرکٹر شاہد آفریدی اسلام آباد میں خوشگوار موسم سے لطف اندوز ہو رہے ہیں اور ساتھ ہی فاسٹ باولر شاہین شاہ آفریدی اور حارث رؤف کے ساتھ سنوکر انجوائے کر رہے ہیں۔

سماجی رابطے کی سائٹ ٹویٹر پر شاہد آفریدی نے موسم سے لطف اندوز ہوتے شاہین آفریدی اور حارث رﺅف کے ساتھ کچھ تصاویر شیئر کرتے ہوئے کہا کہ ان 2 ٹاپ کلاس فاسٹ باولرز کے ساتھ خوبصورت موسم میں لطف اندوز ہو رہا ہوں، باہر جائیں، لطف اٹھائیں اور اپنی تصاویر شیئر کریں، خوبصورت پاکستان اور خوبصورت اسلام آباد۔پاکستان میں اچھا موسم اور خوبصورت مناظر ایک نعمت ہے۔

It is a blessing to be outdoors with good weather and beautiful scenery in Pakistan. Enjoying the company of these two top class fast bowlers! Go out, enjoy and also share your pictures with me below #BeautifulPakistan #Islamabad ???????? pic.twitter.com/YRXFALMfjN