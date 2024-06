گزشتہ ہفتے عیسائیوں کے پادری پوپ فرانسس نے جی 20ممالک کے سربراہوں سے جرمنی میں آرٹیفیشل انٹیلی جنس کے موضوع پر خطاب کیا،جس میں آرٹیفیشل انٹیلی جنس کے محاسن و مخامص پر بات کرتے ہوئے انہوں نے سیاست کے حوالے سے بہت دلچسپ اظہارِ خیال کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ بہت سے لوگ خیال کرتے ہیں کہ سیاست ایک بدذائقہ لفظ ہے، جس کی وجہ سب کی نہیں،بلکہ کچھ سیاستدانوں کی غلطیاں، کرپشن اور نااہلیاں ہوتی ہیں۔یہی وجہ ہے کہ سیاست کو ڈس کریڈٹ کرتے ہوئے اس پرکبھی معیشت اور کبھی دیگر نظریات کو ترجیح دینے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ دنیا کو صحت مند سیاست کے بغیر نہیں چلایا جا سکتا ہے، جس سے عالمی یگانگت اور سماجی امن کو حاصل کیا جاسکتا ہے، جس کے لئے ٹھوس سیاسی زندگی لازم ہے۔ اسی طرح پوپ نے Throw away cultureاور Culture of encounter کی بات بھی کی اور کہا کہ دنیا اس قدر تیز ہو گئی ہے کہ ہم اکثر اشیاء کو ان کی لائف پوری ہونے سے پہلے ہی throwaway کر دیتے ہیں، یعنی پھینک دیتے ہیں جبکہ زندگی اس کے برعکس Culture of encounterیعنی تعلقات کو فروغ دینے سے آگے بڑھتی ہے تاہم ٹیکنالوجی کے اسیر انسان نے باہمی تعلقات کو بھی throwawayکرنا شروع کردیا ہے۔ پوپ فرانسس کا مکمل خطاب انٹرنیٹ پر پڑا ہے اوردلچسپی رکھنے والوں کے لئے خاصے کی شے ہے۔

آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پوپ فرانسس کے اس خطاب کا راہول گاندھی اور نون لیگ سے کیا تعلق ہے؟اس کا سبب بھارت میں حالیہ انتخابات سے قبل راہول گاندھی کی جانب سے چلائی جانے والی انتخابی مہم ہے جس میں انہوں نے قریہ قریہ گاؤں گاؤں سفر کر کے،بسوں اور ٹریکٹروں میں بیٹھ کر، یونیورسٹیوں کے ڈھابوں پر سٹوڈنٹس سے encounter کرکے اور دور دراز کے دیہاتوں میں بسنے والی عام خواتین کو اپنے گھر مہمان بنا کر اور کئی ایک فوڈ وی لاگرز کے ساتھ عام بازاروں میں قائم ریستورانوں پر کھانے کھا کر چلایا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مودی کا اس بار چار سو پار کا نعرہ ٹھس ہو گیا اور راہول گاندھی کی قیادت میں دو درجن سیاسی جماعتوں کے اتحاد نے 230 سے زائد نشستیں حاصل کرکے مودی کی بھارتیہ جنتا پارٹی کو گزشتہ انتخابات کے مقابلے میں 60سے زائد نشستوں سے محروم کردیا۔ راہول ایسا صرف اس لئے کر پائے کہ انہوں نے سیاست کو بدذائقہ لفظ بنانے کی بجائے اسے ایک مزیدار لفظ بنادیا اور جس طرح سے وہ عام لوگوں سے جڑے اس سے لوگوں میں ان کے لئے ووٹ کرنے کا رجحان بڑھ گیا اور یوں راہول گاندھی نے پوپ فرانسس کی اس بات کو سچ کر دکھایا کہ صحت مند سیاسی سرگرمیوں سے باہمی یگانگت اور سماجی امن کو بڑھاوا دیا جا سکتا ہے۔اس کے برعکس مودی مندروں میں پوجا پاٹ کر کے جیت کا سامان کرتے کرتے ہار گئے، لوگوں سے دوری، انہیں تقسیم کرنے اور ہندو مسلمان میں بانٹنے کی سیاست مودی کو لے ڈوبی، ان کی سیاست غیر صحت مندانہ روش پر تھی، لوگوں نے مسترد کر دی،جبکہ راہول گاندھی لوگوں سے جڑے تو لوگ ان سے جڑ گئے اور مودی کو چاروں شانے چت گرادیا۔مودی کی غلطیوں، کرپشن اور نااہلیوں کے سبب بی جے پی حکومت کے پاؤں اکھڑ چکے ہیں اور راہول گاندھی لوگوں کے ساتھ اسی طرح جڑے رہے تو ممکن ہے اگلے پانچ برسوں سے پہلے ہی وہ اقتدار کے سنگھاسن پر براجمان ہو جائیں۔

ہمارے ہاں نون لیگ نے اپنی ساری سیاست کو عوام کی خدمت سے جوڑے رکھا ہے، نواز شریف سے لے کر مریم نواز تک نون لیگ کے ہر لیڈر نے حتی الامکان کوشش کی ہے کہ عام لوگوں کے لئے زندگی کو آسان بنایا جائے۔ ترقی کو نواز شریف کا ایجنڈا کہا جاتا ہے، نون لیگ لوگوں میں نوکریاں بانٹنے کی بجائے اکانومی کو متحرک کرکے نوکریاں پیدا کرنے پر یقین رکھتی ہے۔یہی وجہ ہے کہ اس قدر قبیح اور خطرناک پراپیگنڈکے باوجود نون لیگ چوتھی مرتبہ اقتدار میں ہے اور نواز شریف جب چاہیں چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کا اعزاز اپنے نام کر سکتے ہیں، جس کے پیچھے ان کی عوام سے جڑت ہے۔ کیا یہ حیرت انگیز بات نہیں ہے کہ نون لیگ کے برسراقتدار آتے ہی مہنگائی کی شرح 38 فیصد سے کم ہو کر 12 فیصد پر ہو گئی ہے۔ نواز شریف اسے نیت کی برکت قرار دیتے ہیں اور شہباز شریف اور مریم نواز پر زور دیتے رہتے ہیں کہ عوام کی خدمت سے کبھی پہلوتہی نہ برتنا۔ یہاں بھی پوپ فرانسس کی بات کی گواہی ملتی ہے کہ دنیا کو عوام دوست سیاست ہی آگے بڑھاسکتی ہے، نہ کہ معیشت یا کوئی اور نظریہ!

چنانچہ صحتمند سیاست سے پاکستان کو بھی آگے بڑھایا جا سکتا ہے، یہاں ترقی کے شاہکار بنائے جا سکتے ہیں، موٹر ویز کا جال بچھ سکتا ہے، غضب کی لوڈ شیڈنگ سے نجات مل سکتی ہے، مہنگائی پر قابو پایا جا سکتا ہے، بے روزگاری کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے، خوشحالی کا سفر شروع ہو سکتا ہے لیکن اس کے لئے مثبت، صحت مند اور ٹھوس اصولوں پر مبنی سیاست کو فروغ دینا ہوگا۔ ایسی سیاست ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی سیاسی معاملات میں دخل اندازی سے روک سکتی ہے، لیکن منفی سیاست اور ایسی سیاست جس کا مقصد انارکی، انتشار اور فتنہ و فساد ہو اس کا نتیجہ کبھی اچھا نہیں نکلتا۔ بھٹو جیسا عوامی لیڈر بھی عبرت ناک مثال بن جایا کرتا ہے۔

دوسری جانب پیپلز پارٹی روٹی، کپڑا اور مکان پورا کرتے کرتے ختم ہو کر رہ گئی، اس نے لوگوں کو روز مچھلی دینے کی روش اپنائی اور کرپشن کو عام کر دیا۔حالانکہ اگر وہ لوگوں کو مفت مچھلی دینے کی بجائے انہیں مچھلی پکڑنا سکھاتی تو آج وہ بھی چوتھی مرتبہ اقتدار میں ہوتی اور آصف زرداری کو نون لیگ کے سہارے ایوان صدر نہ پہنچنا پڑتا!

٭٭٭٭٭