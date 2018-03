پشاور زلمی اور کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے درمیان ہونے والے اس میچ کے آخری اوور میں انور علی نے ایسا کمال کر دیا کہ دیکھ کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے

شارجہ (ڈیلی پاکستان آن لائن )قذافی سٹیڈیم میں آج پشاور زلمی نے الیمینیٹر میچ میں کوئٹہ گلیڈی ایٹر کو ایک سکور سے شکست دے کر ٹورنامنٹ سے باہر کر دیا ہے تاہم میچ میں سنسنی خیز مرحلہ اس وقت آیا جب کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کو جیت کیلئے ایک اوور میں 25 رنز درکار تھے اور انور علی نے پانچ گیندوں پر 22رنز مار دیئے لیکن جیت کیلئے ایک گیند پر درکار تین رونز بنانے میں کامیاب نہیں ہوئے اور رن آوٹ ہو گئے ۔

تفصیلات کے مطابق پشاور زلمی کی جانب سے آخری اوور کروانے کیلئے ڈاﺅسن میدان میں آئے تاہم انور علی نے انہیں آتے ہی پہلی گیند پر چوکامارا اور دوسری ہی گیند پر چھکا دے مارا جس کے بعد کوئٹہ گلیڈی ایٹرز میں جیت کی امید جاگ اٹھی جس کے بعد ایک گیند بیٹ ہو گئی تاہم انور علی نے اگلی دوگیندوں پر دو چھکے دے مارے ۔جس کے بعد پشاور زلمی کے کپتان ڈیرن سیمی کے ہوش ہی اڑ گئے لیکن انور علی آخری گیند پر درکار تین رنز بنانے میں کامیاب نہیں ہوئے اور میر حمزہ رن آوٹ ہو گئے ۔

آخری گیند پر تین رنز درکار لیکن انور علی شاٹ کھیلی لیکن کامیابی نہ ملی ،ویڈیو دیکھیں:

انور علی کے ڈاوسن کو تیسرے چھکے کی ویڈیو :

انور علی کے دوسرے چھکے کی ویڈویو :

انور علی کے پہلے چھکے کی ویڈیو :