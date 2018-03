لاہور میں بارش کے بعدقذافی سٹیڈیم میں پانی کو خشک کرنے پاک فوج نے اپنی ایسی چیز بھیج دی کہ دیکھ کر ہر کسی کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں ، کوئی مشین نہیں تھی بلکہ ۔۔۔

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )آج کچھ ہی دیر میں پی ایس ایل کے فائن میچ میں رسائی حاصل کرنے کیلئے کراچی کنگز اور پشاور زلمی الیمینیٹر میں آمنے سامنے آئیں گی اور اس میچ کو ممکن بنانے کیلئے گراونڈ کوخشک کرنے کیلئے پاک فوج نے اپنا ہیلی کاپٹر بھیجا جس کے ذریعے گراونڈ کوخشک کیا جارہاہے ۔پاک فوج کی جانب سے اس تعاون پر نجم سیٹھی نے جنرل قمر جاوید باجوہ کا شکریہ ادا کیاہے ۔

تفصیلات کے مطابق آج پورا دن لاہور میں بارش ہوتی رہی ہے جس کے باعث شائقین کرکٹ میں تشویش پائی جاتی تھی کہ کہیں بارش کے باعث میچ ہی منسوخ نہ ہو جائے تاہم کرکٹ کے چاہنے والوں کی دعائیں رنگ لے آئیں اور تقریب چار بجے کے قریب بارش رک گئی اور آسمان صاف ہو گیا تاہم مسلسل بارش کے باعث گراﺅنڈ میں پانی کھڑا ہو گیا تھا جسے خشک کرنے کا کام شروع کر دیا گیا اور اس میں ہیلی کاپٹر کی بھی مدد لی گئی ۔

ویڈیو دیکھیں:

Pakistan Army’s helicopter in the ground in attempt to dry the outfield ahead of 2nd eliminator in Lahore. pic.twitter.com/ShrwZmYDOs