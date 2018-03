ہیلی کاپٹر گراونڈ کو خشک کرنے کیلئے سٹیڈیم میں داخل ہوئے تو شائقین کرکٹ نے دیکھ کر کیا کرنا شروع کر دیا ؟ جان کر آپ کو بھی بے حد خوشی ہو گی

لاہور( ڈیلی پاکستان آن لائن )کراچی کنگز اور پشاور زلمی کے درمیان فائنل میں پہنچنے کیلئے ’جنگ ‘کا آغاز بس کچھ ہی دیر میں ہونے والا ہے اور اس حوالے سے گراونڈ کو خشک کرنے کیلئے پاک فوج کی جانب سے اپنی ہیلی کاپٹر بھی بھیجا گیا جس پر نجم سیٹھی نے آرمی چیف کا شکریہ ادا کیا ۔

تفصیلات کے مطابق میچ میں وقت کم ہو اور بارش کے باعث گراونڈ میں پانی زیادہ جمع ہو جائے تو اسے خشک کرنے کیلئے ہیلی کاپٹر کی بھی مدد لی جاتی ہے جو کہ اپنے بڑے بڑے پروں کی مدد سے گراونڈ کی آوٹ فیلڈ کو سکھانے میں بہت زیادہ کارگر ثابت ہو تاہے ۔ آج کا میچ دیکھنے کیلئے بڑی تعداد میں شائقین کرکٹ سٹیڈیم میں پہنچ چکے ہیں جبکہ مزید قافلے آہستہ آہستہ پہنچ رہے ہیں تاہم جب سٹیڈیم کو سکھانے کیلئے ہیلی کاپٹر نے سٹیڈی میں انٹری ماری تو اندر موجود شائقین کرکٹ انہیں دیکھ کر بے حد حیران رہ گئے اور جیسے ہی انہیں معلوم ہوا کہ یہ ہیلی کاپٹر پاک فوج کا ہے تو انہوں نے ’پاک فوج زندہ باد ‘ کے نعرے بلند کرنا شروع کر دیے جبکہ اس موقع پر کمنٹیٹر زسے بھی خاموش نہ رہا گیاہے اور انہو ں نے کہا کہ آج بہت خوشی ہو رہی ہے کہ کھیل کو اتنا زیادہ سنجیدہ لیا جارہاہے ۔

پہلے پنجاب حکومت کا ہیلی کاپٹر گراونڈ کو خشک کرنے کے عمل میں مصروف رہا جس کے بعد پاک فوج کی جانب سے اپنا بڑا ہیلی کاپٹر بھیجا گیا جس نے اپنے بڑے بڑے پروں سے گراونڈ کو خشک کرنے میں انتہائی اہم کردار ادا کیا۔

ویڈیو دیکھیں:

Pakistan Army’s helicopter in the ground in attempt to dry the outfield ahead of 2nd eliminator in Lahore. pic.twitter.com/ShrwZmYDOs