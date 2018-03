کراچی کنگز نے اہم میچ میں شاہد آفریدی ،عمادوسیم اورمشتاق احمدکے متبادل کھلاڑیوں کا اعلان کر دیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان سپر لیگ کے دوسرے پلے آف میں کراچی کنگز نے شاہد آفریدی ،عماد وسیم اورمشتاق احمد کے متبادل کھلاڑیو ں کا اعلان کر دیا ہے۔

Updates to the Karachi squad:



1) Mukhtar Ahmed as cover for Shahid Afridi who has a knee injury.



2) Zulfiqar Babar as cover for Imad Wasim who is recovering from concussion.



3) Danish Aziz as cover for Mushtaq Ahmed Kalhoro who has a left ankle injury and Mohammad Irfan Jr.