وزیر اعظم کی افغان سفیر سے ملاقات،کابل دھماکے میں ہلاکتوں پر اظہار افسوس

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) وزیراعظم شاہد خاقان عباسی نے افغان سفیر ڈاکٹر عمر ذخیلوال سے ملاقات کے دوران کابل دھماکے میں ہلاکتوں پر اظہار افسوس کیا ہے ۔

Today called on Pak PM Shahid Khaqan Abbasi, discussing a range of issues pertaining to our bilateral relations, steps to improve on them & efforts that would help with peace and stability. The PM also offered condolances for victims of today’s heinous terrorist attack in Kabul. pic.twitter.com/DoWQENX2wT