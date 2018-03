آج کا میچ جیت کر کراچی میں کھیلنا چاہتا ہوں:ڈیر ن سیمی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن)پشاورزلمی کے کپتان ڈیرن سیمی کا کہنا ہے کہ پلے آف میچ کو آخری معرکہ نہیں بنانا چاہتا پوری کوشش کروں گا کہ ٹیم کو جتواکر کراچی میں فائنل میچ کھیلوں۔

پاکستان سپر لیگ کے دوسرے اور آخری پلے آف معرکے میں ٹاس کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ڈیرن سیمی کا کہنا تھا کہ میچ ”ڈو اینڈ ڈائی “والا ہے جس میں غلطی کی گنجائش نہیں ،اگر میں ٹاس جیت جاتا تو پہلے باولنگ ہی کرتا تاہم اب بیٹنگ کررہا ہوں کوشش کروں گا کہ 150تک رنز بنائیں اگر اس میں کامیاب ہوگئے توایک اچھا ہدف ہوگا۔انہو ں نے کہا کہ گھٹنے میں ابھی بھی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے میں فیلڈ میں 100فی صد تک کارکردگی دکھانے سے قاصر ہوں لیکن اپنی ٹیم کو فل سپورٹ کروں گا۔ڈیرن سیمی کا کہنا تھا کہ میں اپنے فزیو کا بھی شکر گزار ہوں جہنوں نے سخت محنت کرکے مجھے اس قابل بنا دیا کہ میں میدان میں اپنی ٹیم کے ساتھ موجود ہوں۔

Dont know how @MALANGALI22 does it. But he gets me on the park.. God alone knows how pic.twitter.com/gXpqZT990k