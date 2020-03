اوپو نے آن لائن تقریب سے رینو 3سیریز کی رونمائی کردی اوپو نے آن لائن تقریب سے رینو 3سیریز کی رونمائی کردی

پاکستان(پ ر)پریمئم اسمارٹ فون تیار کرنے والے برانڈ اوپو نے پاکستان میں پہلے آن لائن ایونٹ میں اپنی شاندار Reno 3سیریز متعارف کرادی جس کی میزبانی شہریار منور نے کی۔یہ سیریز پاکستان میں 19مارچ کو لائیو اسٹریمنگ کے ذریعے آن لائن متعارف کرائی گئی۔جدید ترین ٹیکنالوجی اور شاندار فوٹو گرافی پرمشتمل دنیا کے پہلے 44MP+2MP Dual Punch-hole Super AMOLEDڈسپلے کا ڈیزائن کردہ Reno3 Pro نئے موبائل فوٹو گرافی رجحان کی تشکیل اور اسمارٹ فون فوٹو گرافی کے تجربے کو نئی جہت دینے کیلئے تیار ہے۔یہ ڈیوائس ColorOS7کی جدید اپ ڈیٹ سے بھی مزین ہے جو کہ انٹر فیس کا بہترین تجربہ فراہم کرتی ہے۔چین میں 5Gورژ ن متعارف کرائے جانے کے بعد اوپو نے ایک بین الاقوامی Reno3سیریز ایڈیشن بنانے کا ارادہ کیا جو کہ مارکیٹ کی ضروریات کو درست طرح سے پورا کرتی ہے۔اوپو پاکستا ن کی مارکیٹنگ منیجر وردہ عثمانی کا کہنا ہے کہ ”سال2009 میں عالمی مارکیٹ میں ہماری انٹری سے اوپو–‘a global brand with local insightکے بنیادی عقیدے پر قائم ہے اور Reno3سیریز اس اعتقاد کی ایک شفاف مثال ہے۔ہم ہمیشہ جو کرتے ہیں اس میں اپنے صارفین کو سب سے آگے رکھنے پر انتہائی فخر محسوس کرتے ہیں،ہمیں یقین ہے کہ ہمارا یہ انتخاب ہمارے صارفین کیلئے روزمرہ استعمال کے حوالے سے ایک مکمل ڈیوائس فراہم کرے گا۔“MediaTek’sوائرس لیس بزنس یونٹ کے اسسٹنٹ جنرل منیجر Dr. Yenchi Leeنے کہا کہ Reno3کی خاصیت Helio P Seriesمیں موجود MediaTek’sجدید چپ ہے۔

اوپو Reno3 Pro فور جی اسمارٹ فونز کیلئے زیادہ طاقتور Al Processingکے ساتھ ہمارے نئے Helio chipset،MediaTek’s Helio P95سے لیس ہے۔یہAI-cameraخصوصیات کے ساتھ فوٹو گرافی کا شاندار تجربہ فراہم کرتا ہے جس میں اضافی پورٹریٹ فوٹو گرافی،چہرے کی تیز و محفوظ پہچان،اور مکمل جسم کی حرکات ٹریک کرنے کی صلاحیت شامل ہے۔ڈاکٹر لی کا مزید کہنا تھا کہ موبائل گیمرز کیلئےMediaTek Helio P95میں تیز،fluidگرافکس اور ذمہ دار،بلا تعطل گیم پلے کیلئے MediaTek HyperEngine gamingٹیکنالوجی بھی شامل ہے۔ہماری ٹیکنالوجی اور اوپو کی تخلیقاتی ڈیوائسز کے ساتھ ہم وہ پریمئم اسمارٹ فون خصوصیات و تجربات تخلیق کرتے ہیں جو کہ صارفین چاہتے ہیں۔Break Limitation of Lighting Context to Deliver“Clear in Every Shot”اوپو کو اسمارٹ فون فوٹو گرافی کی کارکردگی کی تخلیقات کے حوالے سے ٹیکنالوجی متعارف کرانے میں کمال حاصل ہے۔اوپو کا ریئر لینس 48میگا پکسل زوم کوائیڈ کیم کے ساتھ پیک ہے جس میں 48میگا پکسل الٹرا کلیئر مرکزی کیمرہ،13میگا پکسل ٹیلی فوٹو لینس،8میگاپکسل الٹرا وائیڈ اینگل لینس اور2میگا پکسل مونو لینس شامل ہیں،Reno3 Proسیریز الٹرا وائیڈ اینگل،نارمل و ٹیلی فوٹو فوٹو گرافی حتی کہ 20x Digitalزوم کی ضرورت بھی پوری کرسکتی ہے۔اس کا 44میگا پکسل کا الٹر کلیئر مرکزی کیمرہ لوگوں کے چہروں کی ساخت اور زاویوں کے ساتھ انتہائی شاندار سیلفی کی سہولت فراہم کرتا ہے،Reno3سیریز استعمال کرنے والوں کو اندھیرے میں زیادہ دیکھنے کے قابل بھی بناتی ہے۔Reno 3فلیگ شپ سیریز کو انتہائی قریب سے دیکھتے ہوئے اوپو نے OPPO Enco Freeبھی متعارف کرایا ہے۔یہ پراڈکٹ پاکستانی صارفین کو اعلیٰ تخلیقاتی معیاری مصنوعات کے ذریعے ”حیران کن صارف تجربے کی فراہمی“ کے حوالے سے اوپو کے مشن کا ایک حصہ ہے۔اوپو 20th March 2020-Reno3 Proکو69,999قیمت میں دستیاب ہوگا،اوپو Reno3۔20th March 2020سے 59,999قیمت میں دستیاب ہوگا۔ہیڈ فون پاکستان میں خریداری کیلئے 28thمارچ سے 16,999قیمت میں دستیاب ہوگا۔

