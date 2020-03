ڈرامہ ’’ میرے پاس تم ہو‘‘میں دانش کے کردار کی مجھے پیشکش ہوئی تھی اور جب میں نے پیسے مانگے تو ۔ ۔ ۔ فیروز خان کے دعوے نے نیا تنازعہ کھڑا کردیا

View this post on Instagram

فیروز خان نے انکشاف کرتے ہوئے کہا ہے کہ ’’دانش‘‘ کا رول پہلے انہیں آفر ہوا تھا لیکن جب انہوں نے خلیل الرحمان قمر سے ڈراما ’’میرے پاس تم ہو‘‘میں کام کرنے کے پیسے مانگے تو خلیل صاحب نے منع کردیا شاید انہیں یہ اچھا نہیں لگا ہوگا کہ کوئی اداکار ان کی اسکرپٹ میں کام کرنے کے لیے پیسے مانگ رہا ہے۔ @ferozekhan Video courtesy: @arynewstv . . . #FerozeKhan #KhalilUrRehmanQmar #MerayPassTumHo #Danish #humayunsaeed #WaseemBadami #controversy #AyezaKhan #mehwish