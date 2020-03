" پھر اسی طرح بھونکتے ہو" صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی صحافیوں سے ...

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) ان دنوں حکومتی عہدیدار کورونا سے متعلق تازہ صورتحال کے لیے یکے بعد دیگرے پریس کانفرنسز اور میڈیا سے گفتگو کررہے ہیں، اس دوران صحافیوں کی طرف سے سوالات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے ، ایسا ہی ایک صحافی نے سوال کیا جو صوبائی وزیرصحت ڈاکٹر یاسمین راشد دل پر لے گئیں اور ڈائس سے الگ ہوتے ہی صحافیوں کی طرف آگئیں اور یہاں تک کہ ایک صحافی سے مخاطب ہوئیں کہ ’’ پھر اسی طرح بھونکتے ہو‘‘۔

Very very unfortunate to see health minister #Punjab @Dr_YasminRashid abusing journalists.#CoronaVirusPakistan #PTI pic.twitter.com/2lxChGhBIi