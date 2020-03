”اگلے دو سے تین ہفتوں میں متاثرہ افراد کی تعداد ایک دم بڑھ جائے گی اور شرح اموات بھی بہت زیادہ ہوگی اگر۔۔۔“ڈاکٹر سعید اختر نے شہباز شریف کو واٹس ایپ میسج میں تشویشناک بات بتا دی

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن )قائد حزب اختلاف اور مسلم لیگ ن کے صدر شہباز شریف نے ماہر وبائی امراض ڈاکٹر سعید اختر کا پیغام شیئر کردیا ۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر واٹس ایپ پیغام شیئر کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ یہ پیغام ڈاکٹر سعید اختر کی جانب سے موصول ہوا ہے جو نہ صرف ٹرانسپلانٹ سرجن ہیں بلکہ وبائی امراض کے بھی ماہر ہیں ۔اپنے واٹس ایپ پیغام میں ڈاکٹر سعید اختر نے کہا کہ اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں ۔ابھی ہم ٹیکسی کے مرحلے میں ہیں اور اگلے دو سے تین ہفتوں میں یہ وباءتیزی اختیار کرے گی اور متاثرہ افراد کی تعداد تیزی سے بڑھ جائے گی ۔ہمارے قلیل وسائل ہیں لہذا اگر ہم نے ابھی اقدامات نہ کیے تو شرح اموات بہت زیادہ ہو جائے گی ۔مہربانی فرما کر تمام سیاسی جماعتوں کو یک زبان کریں ،آج اٹلی نے سختی سے لاک ڈاون پر عمل کرانے کے لیے فوج کو طلب کرلیا ہے ،گزشتہ روز وہاں ایک ہی دن میں چھ سو ستائیس افراد ہلاک ہوئے تھے ۔ہمیں کرونا وائرس کو روکنے کے لیے یہ آج ہی کرنا ہوگا ۔

Just received this message from Dr. Saeed Akhtar who is not only a transplant surgeon but also an epidemiologist and a public health person: pic.twitter.com/0MDnHhDnxh