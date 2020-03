ڈیرین سیمی نے سینٹ لوشیا پہنچتے ہی اپنی کون سی تصویر شیئر کی اور کیا پیغام دیا؟ جان کر شائد پاکستانیوں کو بھی کورونا وائرس کی سنگینی کا احساس ہو جائے

سینٹ لوشیا (ڈیلی پاکستان آن لائن) ویسٹ انڈیز کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) میں پشاور زلمی کی نمائندگی کرنے والے ڈیرن سیمی نے سینٹ لوشیا پہنچ کر تنہائی اختیار کر لی ہے۔

تفصیلات کے مطابق ڈیرن سیمی پی ایس ایل میں شرکت کے بعد وطن واپس پہنچے تھے جنہوں نے ٹوئٹر کے ذریعے اپنے مداحوں کو تنہائی اختیار کرنے کی اطلاع دیتے ہوئے لکھا ” ابھی سینٹ لوشیا پہنچا ہوں اور لوگوں سے دور ہو، اپنے ہاتھ بھی بار بار دھو رہا ہوں اور اپنے ہاتھوں کیساتھ منہ، آنکھوں اور ناک کو بھی نہیں چھوا۔ اب مجھے اپنے پیاروں سے ملاقات کیلئے 14 روز انتظار کرنا ہو گا حالانکہ پاکستان چھوڑنے سے پہلے کورونا کا ٹیسٹ ہوا تھا جو منفی آیا تھا۔“

Just touchdown in St Lucia. Did my social distancing, washed my hands thoroughly, didn’t touch my mouth eyes and nose with my hands now I gotta wait 14days before seeing the love ones even though my covid19 test came out negative a day before leaving Pak… https://t.co/11jwhld18S pic.twitter.com/57DZuzZ7JU